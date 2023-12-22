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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альтбанк

Альтбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альтбанк 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:21

Депозити у валюті через гривню

Враховуючи минулий пост,вирішую чи купувати чи заморозити на три місяці - дані у таблиці mustbe не актуальні на час звернення.
sens
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Повідомлень: 15129
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