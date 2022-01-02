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Асвіо Банк

Асвіо Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

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Асвіо Банк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 19:51

Re: Асвіо Банк

  ingtrans написав:Я был клиентом Коминвеста, а в Асвио был только одним из тех 14000+, ожидающих, когда будет работать приложение.
Обратился в отделение. Там открыли 4 виртуалки и сказали, что скоро будет доступно приложение, они сообщат. Затем, после сообщения от отделения и после танцев с бубнами, как я выше писал, получил доступ в додаток и, соответственно, к картам. Купить с карты в интернете не вышло, поэтому вывел через сэп.

Возможно, так у меня потому, что не захотел иметь дело с наличкой и хотел вывести безналом.
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 11:51

прошла неділя
депозит не виплатили
asd
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 12:00

  asd написав:прошла неділя
депозит не виплатили

Яка причина?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 16:40

Investor_K
мабуть.пагано просили забрати.не перепрошували
karabasbarabas
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:59

  asd написав:прошла неділя
депозит не виплатили

Це якийсь нетиповий випадок. Якби невиплати були масові, то на цій гілці було б дуже шумно.
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 11:02

  Investor_K написав:
  asd написав:прошла неділя
депозит не виплатили

Яка причина?

вони не знають
asd
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 11:04

  karabasbarabas написав:Investor_K
мабуть.пагано просили забрати.не перепрошували

так
скаргу до Фонду гарантування
та
листа до НБУ с проханням провести позачергову перевірку банку
я ще не відправляв
asd
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 15:50

  asd написав:
  karabasbarabas написав:Investor_K
мабуть.пагано просили забрати.не перепрошували

так
скаргу до Фонду гарантування
та
листа до НБУ с проханням провести позачергову перевірку банку
я ще не відправляв

Фонд гарантування кошти перерахував. Які до його запитання?
nord
 
Повідомлень: 564
З нами з: 25.07.22
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