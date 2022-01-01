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Асвіо Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2025 11:05
Алилуя
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asd
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Додано: П'ят 21 лют, 2025 11:05
виплата отримана
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asd
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Додано: П'ят 21 лют, 2025 12:28
asd написав:
виплата отримана
То і добре.
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nord
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Додано: Вів 04 бер, 2025 16:43
забрати гроші з депозиту Амоскарб - з комісією,
так як повернення іде тільки на кредитку.
оплата картою в інтернеті не працює.
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asd
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Додано: Вів 04 бер, 2025 16:58
asd написав:
забрати гроші з депозиту Амоскарб - з комісією,
так як повернення іде тільки на кредитку.
оплата картою в інтернеті не працює.
По оплате в интернете - не работала недели две назад, когда я забирал свой вклад. Что я только не делал, наяривал им на КЦ, принимали заявки, и ... ничего. В банке не видят запросы на списание. На днях забирали родители родители - без изменений. За две недели ничего не сделано! потрясающий сервис) им просто по***
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la9
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Додано: Сер 05 бер, 2025 19:05
додаток Амобанк так досі і не працює? пише черга 14 тисяч людей
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quadro_tony_da
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Додано: Сер 05 бер, 2025 19:48
quadro_tony_da написав:
додаток Амобанк так досі і не працює? пише черга 14 тисяч людей
Треба з'явитися у відділенні, можна відкрити депозит і тоді у вас застосунок запрацює
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sens
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Додано: Сер 05 бер, 2025 19:56
sens а як без депозиту?
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quadro_tony_da
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Додано: Сер 05 бер, 2025 20:04
quadro_tony_da написав:sens
а як без депозиту?
быть погорельцем коминвеста
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la9
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