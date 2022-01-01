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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 87888990

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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 20:29

Re: Банк Альянс

У когось відображається картка "Стартова" й рахунок до неї в інтернет-банкінгу "Alliance Online" (мається на увазі не в новому застосунку "Alliance", який знаходиться в розробці)?
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 21:54

  Howl написав:У когось відображається картка "Стартова" й рахунок до неї в інтернет-банкінгу "Alliance Online" (мається на увазі не в новому застосунку "Alliance", який знаходиться в розробці)?

Карта відображається. Рахунок є в реквізитах картки. Але залишок коштів і історію операцій не показує
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 10:23

Re: Банк Альянс

Налили по карткам по 50т КЛ, хоча казали, що КЛ не встановлено. Прийшов о 10тій пуш про встановлення. Закинув по 1 грн з Али СЕПом, зайшов за 20 СЕКУНД. Стало видно баланс- 50001. Не знають куди діти гроші?
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 13:36

Re: Банк Альянс

  lel написав:Закинув по 1 грн з Али СЕПом, зайшов за 20 СЕКУНД

СЕПом за 20 СЕКУНД :shock:
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 14:47

Re: Банк Альянс

За Ясно і Портмоне нарахували кешбек в повному обсязі. Вже вивів. Тепер потрібно роздуплитися коли гасити залишок заборгованості.
Кредитна картка «Стартова» Тарифи:
https://bankalliance.ua/pages/cards/cre ... .04.24.pdf
Пільговий період за карткою- До 92 днів на оплату товарів у магазинах та Інтернет-Діє з моменту виникнення заборгованості до
кінця календарного місяця, що настає через місяць від дати виникнення заборгованості, за умови її погашення в повному обсязі.
Ще є- Дата сплати обов'язкового щомісячного платежу-Щомісячно з першого числа до кінця календарного місяця, наступного за місяцем виникнення заборгованості (в останній день місяця до 23:55).
Кешбек вивів- щомісячний платіж зробив?
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 17:57

Re: Банк Альянс

Хочуть запровадити реферальну програму (поки не запущено). За першого друга -- 100 ₴, за другого -- 150 ₴, за третього й подальших -- 250 ₴. Другові -- 100 ₴.

Після накопичення кешбеку 500 ₴ кешбек буде нараховуватися і далі, але з розміром кешбеку 1 %.

Шукайте оновлення програми.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:38

  Howl написав:Хочуть запровадити реферальну програму (поки не запущено). За першого друга -- 100 ₴, за другого -- 150 ₴, за третього й подальших -- 250 ₴. Другові -- 100 ₴.

Вже запровадили. Поспішив відкрити :(
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 22:42

Re: Банк Альянс

Рефссилка уже в додатку,кому треба звертайтеся. Платять 100грн зразу на рахунок !
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 00:15

Re: Банк Альянс

А пін код до Стартової встановлюється чи надсилається? Бо в ене картка виходить без пінкоду...
1finanсier
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