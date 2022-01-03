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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 чер, 2025 17:14
Amethyst написав:
Та витрачайте зразу весь ліміт!
Шеф не розкриває секретів, а ми, прості люди, не знаємо, як одразу злити таку суму. Хоч натякніть.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 17:41
Це треба у пана Квадро питати поки його фінмону не залочив )
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Додано: Пон 02 чер, 2025 10:31
1finanсier написав:
Фінмон постукав, а ви його послали і вирішили, що цей банк Вам не потрібний?
вони за весь перший квартал за КОЖНУ транзакцію попросили детальне пояснення і документи
і дали на це...
1 день
звісно послав їх
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Додано: Вів 03 чер, 2025 10:49
quadro_tony_da написав: 1finanсier написав:
Фінмон постукав, а ви його послали і вирішили, що цей банк Вам не потрібний?
вони за весь перший квартал за КОЖНУ транзакцію попросили детальне пояснення і документи
і дали на це...
1 день
звісно послав їх
І яка процедура у них? Щось підписували (ну там про розрив відносин) чи просто дійсно помахали один одному ручками, банк сам все позакривав і все?
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