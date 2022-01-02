RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 147148149150

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 18:51

Re: Банк Альянс

С Целевой выводил по СЭП, % не было.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6364
З нами з: 08.03.18
Подякував: 582 раз.
Подякували: 1138 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 147148149150
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 279, 280, 281
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2803 1670096
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 вер, 2025 13:21
root
Юнекс Банк 1 ... 158, 159, 160
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1596 565395
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 вер, 2025 10:35
KVV
Креді Агріколь Банк 1 ... 27, 28, 29
x11 » Пон 03 січ, 2022 20:45
289 130602
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 вер, 2025 20:24
PUnder

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.