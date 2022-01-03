|
Додано: П'ят 26 вер, 2025 13:27
не могу вам написать в приватные сообщения
RaifHelp
Додано: Суб 27 вер, 2025 10:14
JD2025 Добрий день!
Будемо раді допомогти. Напишіть нам в приватні повідомлення наших офіційних сторінок у Facebook чи Instagram. Чекаємо.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
Додано: Нед 28 вер, 2025 13:11
О, брат по нещастю
Мені теж заблочили рахунки, але прислали лист де кажуть що розриваємо відносини по причині: Положеннями абзацу 3 частини 1 статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення» No 361-IX від 16.12.2019 р.
На рахунках залишались копійки та трохи кешбеку. Тож проблем для себе не бачу, відмовились від клієнта, спужались побачивши в мені чорта, то шож поробиш.
Хоча таке очікувати треба було, мав дві картки їхні, АТБ та Віза Фішка. Атбшною вже давненько не користувався(монобанк для мене тут рулить) А Фішка теж дуже рідко. Про повсякденні оплати чи комуналку взагалі мовчу, для цього інші банки цікавіші. Інколи прилітали гроші по P2P з кріптобмінів. Тож мабуть це і є причина.
Додано: Нед 28 вер, 2025 13:21
І це при тому що ліміт на перекази з моїх рахунків Raif банку на рахунки в інших банках(навіть свої!).
Був всього навсього 50 тис. гривень!
Ух! )))
