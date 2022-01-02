|
|
|
Банк Альянс
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Вів 07 жов, 2025 12:44
Amethyst написав: myko написав: Amethyst написав:
Але за онлайн-обмін нараховують КБ 0.5% (0.385% чистими), тобто коміс десь буде 0.115%
Кешбек діє для гривневої карти Цільова чи для карти Стартова?
Для будь-якої грн-картки.
Але ж Стартова може бути з кредлімітом
Ха. Іноді КБ таки забувають нарахувати, але можна достукатися до саппорта і вони донарахують ))
Не завжди донараховують. Це треба враховувати.
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:32
В альянса не працює оплата на розетці, не відкривається вікно 3д секьюр. Підтримка розетки і альянса кивають один на одного, проте іншим банком все оплатилось. Майте на увазі.
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:51
Eldarien написав:
В альянса не працює оплата на розетці, не відкривається вікно 3д секьюр. Підтримка розетки і альянса кивають один на одного, проте іншим банком все оплатилось. Майте на увазі.
Я платив через GooglePay на Розетці карткою Альянсу без проблем
