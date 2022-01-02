RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 148149150151

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 12:44

  Amethyst написав:
  myko написав:
  Amethyst написав:Але за онлайн-обмін нараховують КБ 0.5% (0.385% чистими), тобто коміс десь буде 0.115%


Кешбек діє для гривневої карти Цільова чи для карти Стартова?

Для будь-якої грн-картки.
Але ж Стартова може бути з кредлімітом

Ха. Іноді КБ таки забувають нарахувати, але можна достукатися до саппорта і вони донарахують ))

Не завжди донараховують. Це треба враховувати.
Sergion
 
Повідомлень: 704
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 11:32

Re: Банк Альянс

В альянса не працює оплата на розетці, не відкривається вікно 3д секьюр. Підтримка розетки і альянса кивають один на одного, проте іншим банком все оплатилось. Майте на увазі.
Eldarien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 85
З нами з: 22.05.20
Подякував: 26 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 11:51

  Eldarien написав:В альянса не працює оплата на розетці, не відкривається вікно 3д секьюр. Підтримка розетки і альянса кивають один на одного, проте іншим банком все оплатилось. Майте на увазі.

Я платив через GooglePay на Розетці карткою Альянсу без проблем
nickvp
 
Повідомлень: 547
З нами з: 16.10.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 148149150151
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 280, 281, 282
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2818 1681460
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 жов, 2025 23:06
melkh
Банк Глобус 1 ... 183, 184, 185
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1848 811466
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 жов, 2025 19:41
nord
Юнекс Банк 1 ... 158, 159, 160
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1598 572554
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 жов, 2025 11:36
KVV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.