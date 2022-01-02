RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 151152153154

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 08:55

  посетитель написав:
  aquadialog написав:По комуналці при оплаті неможливо ставити іншу суму ніж у рахунку, це дуже незручно, треба допилити.


Можна.Натискаєте на стрілочку вниз "Деталі" і там пишете яку треба суму.

Не працює, по електриці, наприклад.
aquadialog
 
Повідомлень: 765
З нами з: 23.03.10
Подякував: 16 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 09:49

Re: Банк Альянс

Перевірив, дійсно так.Чомусь не в усіх платіжках суму можна змінити.По електриці по одній квартирі не міняється.Але по тій же електриці по іншій квартирі суму оплати дає поміняти.Дивно якось.
посетитель
 
Повідомлень: 1539
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 10:21

З сайта ясно якщо платить, то враховує кешбек, але тільки 1%(((
aquadialog
 
Повідомлень: 765
З нами з: 23.03.10
Подякував: 16 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
 
