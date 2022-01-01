|
Додано: П'ят 05 гру, 2025 10:10
Re: Банк Альянс
В кабінеті Київтеплоенерго вони десь більше ніж через тиждень відображаються зазвичай.На сайте цкс трохи швидше(якщо по єдиній квитанції).
Додано: П'ят 05 гру, 2025 10:17
посетитель А я ще тепер звернув увагу, що там якісь не такі номера особових рахунків вказані, хоча суми підтягуються правильні. Що це може бути?
Додано: П'ят 05 гру, 2025 12:26
Andrew75
Можливо це особові рахунки не постачальника послуг,а ІРЦ (Інформаційно-розрахунковий центр).
У великих містах є єдині квитанції для муніципальних комунальних послуг. І особові рахунки ІРЦ відрізняються від особових рахунків постачальника послуг
Додано: П'ят 05 гру, 2025 13:30
ІРЦ - це Ви маєте на увазі ЦКС (Центр комунального сервісу)? Я ним ніколи не користувався, але зараз зайшов, і як написав Посетитель, вже кошти відображаються там, а в кабінеті Київтеплоенерго ще нема.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 14:46
Там не особові рахунки, а ІD з єдиної квитанції ЦКС.Але в кабінеті ЦКС його вродє і немає.Там теж особові рахунки.Є на самій цій бумажці яка по пошті приходить.Гроші доходять нормально.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:45
Andrew75
Якщо відображаються у вашому аккаунті ЦКС, значить, мали зайти і постачальнику. Імовірніше за все, постачальник не оновлює дані про борги щодня в кабінеті користувача.
