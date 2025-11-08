«Скільки дати корупціонеру зарплати, щоб не брав?» —...
BIGor написав:Децентралізація відбувалася вже як реформа після 2014 року, я пам'ятаю по пгт звідки я родом, що з 2015 там з'явились перші реальні гроші на сквери, ремонти котелень і водоканалу, громадський транспорт, тротуари ітд. Тобто Ваше припущення кардинально хибне.
А при чём тут коррупция? Это как раз сила централизованной системы, что при ней можно на деньги ПГТ отремонтировать котельную, как в ПГТ, так и в Киеве, а может и в другом ПГТ. А при децентрализованной всё приходится тратить на месте. Может и с не меньшей пользой, чем решил бы центр, но тут, как повезёт. В Одессе от децентрализации, например, распилили 5 лям грн на питерских качелях, рассказав плейбсу, что они австралийские и городу без них никак. Качельки быстренько разломали, а 5 лям уже не вернуть. И это только мелкий эпизод местного распила.
Поэтому и схватились за голову, когда из за этой децентрализации в сёла хлынула масса денег от НДФЛ военных и на фактически изрядный кус военного бюджета страны там стали асфальт перекладывать или ещё как пилить.
У нас навпаки при централізованій системі центру було срати на провінцію. Гроші тупо не доходили до провінції.
Трошечки не так Як мінімум 90% коштів ПОВЕРТАЛИСЬ в провінцію( зрозумійте правильно , якщо турецький Онур будує міст під Львовом - то значить ці гроші ПОВЕРНУЛИСЬ в провінцію) і тільки 10% коштів витрачаються на централізовані проекти ( ми не говоримо про сьогодні бо сьогодні війна) Але проблема в тому, що населення дезорієнтоване і не може звязати гроші які воно сплатило у вигляді податків з грошима які витрачені на території на якій проживає населення.. а так як зібрали у Львові-витратили в Харкові харківяни задоволені, львівяни негодують точно так само як в той самий час зібрали в Харкові-витратили в Ужгороді.. Тобто завжи є можливість на раз/два довести що забрано більше ніж витрачено ... і різниця між забраним і витраченим(навіть якщо це дотація якого слабкого регіону) там де забрано вважається корупційним хабарем