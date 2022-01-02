RSS
Банк Альянс

Банк Альянс
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 14:08

Re: Банк Альянс

Сейчас подобные проблемы во всей банковской системе. Альянс - не исключение.
Скажите спасибо, что отделались лишь повторной комиссией
В некоторых банках шаг в сторону, например проба подключить свою карту в жпей близкому родственнику, и с тобой разрыв отношений по инициативе банка с потерей 15-20% всех твоих депозитов
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 592
З нами з: 11.06.15
Подякував: 865 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 16:11

  arkavs написав:Сейчас подобные проблемы во всей банковской системе. Альянс - не исключение.
Скажите спасибо, что отделались лишь повторной комиссией
В некоторых банках шаг в сторону, например проба подключить свою карту в жпей близкому родственнику, и с тобой разрыв отношений по инициативе банка с потерей 15-20% всех твоих депозитов

Вы пишите какую то лютую дичь. Подобных проблем я в других банках не встречал, там горячая линия адекватная и занимается возникшими проблемами. Альянс наверное единственный банк у которых звонок отключается спустя 2 минуты ожидания. И в большинстве случаев они потом не дозваниваются клиента. О каком "шаге в сторону" речь? В том что банкомат по техническим причинам не выдал деньги, моей вины уж точно нет. Тут на лицо распи..дяйство горячей линии в нежелании решить вопрос.
логан1919
 
Повідомлень: 388
З нами з: 15.01.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 14:22

Re: Банк Альянс

В изибанке не были клиентом? Вам повезло
Когда то у мамы до войны была ситуация подобная вашей. Только с укрсибом. Возвратили деньги не раньше полугода. Не помню точно срока...
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 592
З нами з: 11.06.15
Подякував: 865 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 17:15

А що це за ліміт на готівку у 100к/міс. світить Альянс у аппці, як індивідуальний ліміт банки? У них якийсь власний шмеморандум? Не плутати з лімітом НБУ 100к/день
klug
 
Повідомлень: 8987
З нами з: 18.08.14
Подякував: 384 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 21:45

  klug написав:А що це за ліміт на готівку у 100к/міс. світить Альянс у аппці, як індивідуальний ліміт банки? У них якийсь власний шмеморандум? Не плутати з лімітом НБУ 100к/день


Там якщо донизу промотати то вони пишуть.Якшо коротко то "ми так хочемо".
посетитель
 
Повідомлень: 1578
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
 
