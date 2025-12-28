|
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 28 гру, 2025 18:26
Faceless якщо не вірите - ну то вивчайте характеристики, я не маю бажання витрачати на то час і щось доводити. Але злив зарахований, «не читав але осуджую» - класика.
Додано: Нед 28 гру, 2025 18:43
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Ви ж щось тут вигадуєте, вперше за три роки поцікавилися темою, то й доводьте, мені воно не треба, я то питання давно для себе закрив
Додано: Нед 28 гру, 2025 20:38
труъ виживальщик
труъ виживальщик, не з Києва Фейслеса
Додано: Нед 28 гру, 2025 21:02
кстати , всегда обращаю внимание на мелочи, я в шоке от упаковки Deya,
такого раньше не видел у европейцев и малазийцев с тайванцами разом
Додано: Нед 28 гру, 2025 21:34
Додано: Нед 28 гру, 2025 22:47
Я тоже был в шоке.
Включая качество кабелей и так далее. Офигенное качество. У меня с коробки работало, у друга инвертор подглючивал- китайцы прошили через интернет и все отлично.
У меня теперь Дейя как Тойота по ассоциациям.
+ настройки позволяют раздвинуть сильно требования по частоте и напруге, когда после включения сеть проседает-уползает не только напруга но и частота, раздвижка позволяет запихивать в нее "что есть".
