Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 10:32

  Long_distance_runner написав:Incasso В січні анонсовано (в чаті про який писали вище) кешбек на депозитні пропозиції в новому застосунку. Поки умов немає

+1,5% повертається на рахунок кешбеку (при зарахуванні на карту мінус 23%) - 1,155%
найвищий відсоток депозиту на 8 місяців - 15,25%+1,5%, кешбек зараховується миттєво при відкритті депозиту
на жаль, не найвигідніші умови
Hennady
 
Повідомлень: 552
З нами з: 02.11.08
Подякував: 29 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
