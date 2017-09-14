|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 28 лют, 2026 20:35
Допоки йде війна, питання мобілізації вирішити не можна, — Буданов.
«Людина, яка живе в Україні, де 12 років йде війна, 4 роки повномасштабна, вважає, що воювати повинен хтось інший — вона правильно поступає чи ні?».
Додано: Суб 28 лют, 2026 20:44
Xenon написав:
Допоки йде війна, питання мобілізації вирішити не можна, — Буданов.
А Федоров каже, що можна.))
"За словами міністра, розглядається більше залучення іноземних громадян до лав українського війська."https://expres.online/podrobitsi/ukrain ... yu-fedorov
Додано: Суб 28 лют, 2026 21:22
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
е оборудки з часів Яника значно зменшилися на рівні держави...
Це хіба не враховуючи оборонний сектор і гроші на відбудову/ВПО/...
Бо на митниці і в освіті зараз (десь з 2024) найгірший стан з 2005 року
а що такого поганого в освіті?
й що на митниці погіршилось? контрабас завжди був...
Додано: Суб 28 лют, 2026 21:35
Shaman написав:
а що такого поганого в освіті?
й що на митниці погіршилось? контрабас завжди був...
Одне діло коли ініціатива йде на місцях і хтось іноді щось робить нелегально і зовсім інша коли ініціатива йде "від начальства" по вертикалі. Тоді маємо на порядок більші об'єми, а в результаті тільки верхівка айзбергу, яка потрапляє в ЗМІ:https://suspilne.media/uzhhorod/858603- ... iversitetuhttps://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-m ... reviznykiv
...
Додано: Суб 28 лют, 2026 21:55
Без перемовин Зеленського з путіним війну не завершити, — Буданов
