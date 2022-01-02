RSS
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 10:31

  Anadonta написав:Amethyst

... при такому розкладі за грудень також.
Виходить, що можна не гасити лише ті суми, які витратив у лютому. Дивна, як на мене, в Альянсі арифметика...

До речі, на Форумі знов працює Пошук. Наприклад, мона було знайти "Бочаров"
Amethyst
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:07

  Amethyst написав:
  Anadonta написав:valya

Якби боргу і немає, а якісь відсотки списали...
Трати були в грудні, січні та лютому (останні два місяця лише комуналка через додаток). Завтрашнього дня чекати не хочеться, бо ще й за лютий спишуть.

Ото всю комуналку за січень точна треба погасити у лютому


Finita la commedia - підтримка сказала, що картка вилетіла з пільгового періоду ще у січні, тому зараз треба погасити все в 0 (тобто навіть трати лютого) + майже 600 грн. відсотків ла лютий! :shock:
А ті 400 грн., що вже списані, то було за січень. :D
Одне питання - чому в інших банках все зрозуміло (маю кредитки в Моно, Райфі, Сенсі, А-Банку, ПУМБі, Кредо, Ощадбанку...) та за десятки років ніколи не виникало непорозумінь, а тут рахують, як хочуть. Але питання скоріш риторичне...
Всім вдалих вихідних!
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:14

Anadonta

Anadonta
Вот моє повідомлення в чаті до банку 30.01.2026:
Вітаю.
По кредитці вчора показувало суму, яку необхідно внести для залишення в грейсі. Сума дорівнювала оплаті комунальних в грудні. Все було вірно згідно того, що на суму комунальних грейс 62, тобто необхідно гасити на наступний місяць, січень.
Сьогодні чомусь показує 0 до оплати. Змінився грейс на 92 дні чи збій? Як діяти?
Відповідь:
Просимо надати знімок екрану з мобільного додатку 
Надаю, все по нулях
Відповідь:
Дякуємо за очікування! Бачимо, що ви внесли ОМП і у вас є сума для продовження пільгового періоду 6138,47 грн, яку потрібно внести до 31.01.26.
Радимо виконати наступні дії:  
1. Перезайти в застосунок через опцію Вийти у вашому профілі 
2. Перевірити стабільність інтернет-з'єднання  
3. Перевірити наявність оновлень ОС вашого пристрою та мобільного додатку 
4. Почистити кеш програми через налаштування телефону або перевстановити мобільний додаток  
Не допомогло, було погашено записане на папірці ще на початку місяця.
Вот тоді мабуть багатьох постригли, але і пререробили в додатку інфу по кредитному ліміту
valya
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 19:48

  Anadonta написав:Одне питання - чому в інших банках все зрозуміло (маю кредитки в Моно, Райфі, Сенсі, А-Банку, ПУМБі, Кредо, Ощадбанку...) та за десятки років ніколи не виникало непорозумінь, а тут рахують, як хочуть.

Ви у тих банках певно цікавтеся у кінці місяця заборгованістю, а тут зайшли у нову банку і схоже, що навіть тарифами не поцікавилися.

  valya написав:Вот моє повідомлення в чаті до банку

Я тут вище скаржився, що банк у повідомленнях та інформації про картку виставляє різні суми до сплати. Зробив скріни, порахував у виписці, яка сума правильна, написав у підтримку, що от дивіться, яке неподобство - збиваєте з пантелику. Оператор підключився за 4 години, подякував шаблонним повідомленням, що обрав їхній банк і закрив діалог :roll: Я так розумію, що роботу підтримки налагоджувала та сама людина, що і у ізі :?
1
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 20:29

Re: Банк Альянс

  Anadonta написав:Трати були в грудні, січні та лютому (останні два місяця лише комуналка через додаток).
У січні був сплачений обов'язковий платіж 5 % від суми заборгованості на кінець грудня? Застосунок повинен був про повідомити про необхідність його сплати.
Howl
2
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 22:50

Howl

Howl

У тому й річ, що за грудень було витрачено 11700 грн., а внесено на рахунок трохи більше 800 грн. (кешбек) наприкінці грудня та майже 1400 грн. (у т. ч. близько 400 грн. кешбек) до 31 січня. Тобто сумарно було сплачено навіть не 5, а майже 20% від суми заборгованості на кінець грудня. При цьому у застосунку станом на кінець січня не було жодної інформації щодо необхідності сплати хоча б якихось сум окрім інформації, що "обов'язкові платежі відсутні".
Може я чогось не розумію, але де я вийшов за 62, а тим більше за 92 дні пільгового періоду?
Поки що загасив все в 0, але буду намагатись розібратись в цих дивних розрахунках.
Anadonta
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 23:09

  klug написав:
  Anadonta написав:Одне питання - чому в інших банках все зрозуміло (маю кредитки в Моно, Райфі, Сенсі, А-Банку, ПУМБі, Кредо, Ощадбанку...) та за десятки років ніколи не виникало непорозумінь, а тут рахують, як хочуть.

Ви у тих банках певно цікавтеся у кінці місяця заборгованістю, а тут зайшли у нову банку і схоже, що навіть тарифами не поцікавилися.


Так, ви цілком праві - у тарифи не вникав. Але наприкінці січня не було жодної інформації в додатку щодо необхідності внесення будь-яких сум, хоча інші банки завжди пишуть - внесіть обов'язковий платіж ... грн. або повну суму заборгованості - ... грн. На всяк випадок вніс 1000 грн. + нараховані суми кешбеку, але виходить, що цього виявилось замало, щоб лишитись у пільговому періоді.
Виходить, що "повівся" на анонсовані 92 дні, а по факту виявилось, що для комуналки лише 62. Також не врахував, що цей термін почався з 01 грудня 2025 р., хоч я і оформив картку лише в останній декаді грудня. Тобто 31 день грудня + 31 день січня = 62 дні, а отже до 31.01.2026 р. включно треба було повністю внести 10k, які було витрачено на комуналку. Це єдиний варіант, за якого могло статися це непорозуміння. Буде наука на майбутнє...
