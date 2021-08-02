Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Damien написав:Те, что достроены полностью, но не подключены к коммуникациям - да, можно и подключить. Естественно, за счет жильцов и по тройным тарифам за подключение. Ну и в дальнейшем сделать им тариф на воду/свет нечто среднее между обычным и коммерческим тарифами. Чтобы помнили. А все, что не достроено из УКО - снести к чертовой матери. За те деньги, что получены от подключения достроенного и за деньги от продажи освободившихся участков.
Ти думаєш, інвестори Войцеха розуміли куди лізуть? Це дуже по українські, прокуратура кришевала Войцеха, а покарати треба інвесторів. Проклята територія.
Прокуратура крышевала как именно? Они никак не легализовывали УКО, просто не трогали "прямо здесь и сейчас" без всяких гарантий на будущее. Ну примерно как выйти из бусика незламности без посещения ТЦК и гарантий что завтра не случится то же самое. Уверен, что 99,5% из всех инвесторов УКО отлично понимали куда они лезут, информации об этом после 2010г лилось много в инете, предупреждали из каждого утюга. Но жадность плюс примеры достройки и введения отдельных ЖК в эксплуатацию через суд - побеждали. Понятно, что когда уже "не получилось", то начинают включать дурачка и изображать из себя жертв.
Всё таки хотел бы посмотреть хоть одно окно, забитое досками, не в аварийном или покалеченном шахедом доме, со всеми работающими! коммуникациями, хоть в Киеве, хоть в Запоре, Харькове или у нас. И не забываем про то, что жилой фонд с деревянными перекрытиямм построенный до кровавого йоси и при нём уже практически весь годится под снос, и там живут те, кто либо не смог продать это наследство бабки за что дают, ибо жадность, либо снимает немного(намного) ниже рынка.
"Закон запроваджує механізм соціального житла. Передбачається оренда з урахуванням доходів сім'ї, коли розмір плати співвідноситься з фінансовими можливостями домогосподарства". https://24tv.ua/realestate24/hto-maye-p ... 6_n3012533 ВІД КОЖНОГО ЗА ЗДІБНОСТЯМИ, КОЖНОМУ ЗА ПОТРЕБАМИ. Повна дурня в умовах ринкової економіки. Комуняки уже декларували цей популістський принцип, звісно, без реального втілення, бо не можна роздати більше благ, ніж їх створено, без відбирання результату праці у більш ефективного суб"єкта та надання відібраного менш ефективному. Створюється прецедент для приховування доходів/статків з метою перебування у статусі бідосиків та одержання орендної пільги. Винятком для пільги можуть бути інваліди, але ж цей закон спрямовано на увесь загал громади чи суспільства без обмежень - ледач опиняється у шоколаді. Навіщо прагнути розвиватися для більшого заробітку, щоб винайняти житло на вільному ринку, коли є соціалістична гарантія його одержання? Ухвалення популістських положень у законі є маркером наближення виборів та створення ілюзії дбання про народ.
Вірус соціального популізму уразив не тільки Україну, але і колишній форпост капіталістичного світу - США. Уроки "соціалізму" із Сіетла. Чому держава ніколи не стане ефективним рітейлером? Джерело: https://censor.net/ua/b3601539 "Ми в Україні регулярно чуємо ідеї про те, що держава має "регулювати ціни", "наводити лад" у мережах або створювати "державних операторів", щоб подолати спекулянтів. Історія із Сіетлом – це чудовий антиприклад подібної політики. Ми вже проходили цей урок. Радянський Союз був однією великою мережею "муніципальних гастрономів". Чим це закінчилося – дефіцитом, чергами та крахом системи – ми чудово пам'ятаємо. І дуже дивно спостерігати, як провідні економіки світу намагаються наступити на ті самі граблі, від яких ми відмовилися 30 років тому. Ефективна економіка будується не на примусі, а на створенні умов, де бізнесу вигідно працювати чесно та безпечно. Все інше – це шлях у нікуди, навіть якщо він вимощений добрими намірами у сучасному Сіетлі."
Потратил время на просмотр зря. Нужен был репортаж телеканалу по этой теме - его сделали. Но делали неквалифицированные люди. Большинство пипла схавает. Кто реально занимается арендой скажут, что абсурдный репортаж.