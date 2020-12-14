RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості.
П'ят 27 лют, 2026 19:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

от були б тут нормальні ділові люди, створили би консорціум, найняли б і взяли в долю Бетона, викупили б десь неподалік Києва півсела з брошених хат, побудували б там нормальні тауни під оренду по типу американських заміських аппартментів, з власною генерацією на якихось пелетах окрім газу з нормальною високою трубою, сонячні панелі з аккумами, шоп світло завжди було, здавати задорого і був би надійний пенсійний фонд для кожного

ну то таке, в рамках наукової фантастики
kingkongovets
Повідомлень: 12198
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
П'ят 27 лют, 2026 19:20

  Hotab написав:
  Бетон написав:Взял задаток за квартиру, которая ещё не готова.
Такого ещё не было.
Под аренду, кстати.

И купить нечего.

А якщо майстрів бусікнуть і в терміни не вкладешся?)

В корінь дивитесь.
Але моя армія старих 60+ та скалічених, понівечених на війні не підведе
Бетон
Повідомлень: 6060
З нами з: 17.12.22
Подякував: 220 раз.
Подякували: 513 раз.
 
П'ят 27 лют, 2026 19:36

kingkongovets
я конечно не эксперт в недвижимости, но как условный «деловой человек» могу сказать, что
звучит довольно рискованно

после войны своя генерация будет не преимуществом, а недостатком из-за обслуживания ее (а это дорого и заморочено, особенно на пеллетах)
плохое быстро забывается. в цене снова будут квартиры около метрА. с центральными коммуникациями
а до конца войны есть другие риски
та и ликвидность так себе.

может, тогда проще скинуться на многоэтажку? :mrgreen:

ps мне тут подали идею дома в Пуще. для себя, с курсом на хотя бы частичную автономность. место хорошее, город близко. звучит прикольно, но опять же, до конца войны влазить в стройку не хочу.
smdtranz
Повідомлень: 838
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 143 раз.
 
П'ят 27 лют, 2026 19:54

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:kingkongovets
я конечно не эксперт в недвижимости, но как условный «деловой человек» могу сказать, что
звучит довольно рискованно

после войны своя генерация будет не преимуществом, а недостатком из-за обслуживания ее (а это дорого и заморочено, особенно на пеллетах)
плохое быстро забывается. в цене снова будут квартиры около метрА. с центральными коммуникациями
а до конца войны есть другие риски
та и ликвидность так себе.

может, тогда проще скинуться на многоэтажку? :mrgreen:

ps мне тут подали идею дома в Пуще. для себя, с курсом на хотя бы частичную автономность. место хорошее, город близко. звучит прикольно, но опять же, до конца войны влазить в стройку не хочу.
незалежна генерація і взагалі можливість автономіі буде фішкою ще дуже довго, повірте

це вже в генах
kingkongovets
Повідомлень: 12198
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
П'ят 27 лют, 2026 21:15

  kingkongovets написав:от були б тут нормальні ділові люди, створили би консорціум, найняли б і взяли в долю Бетона, викупили б десь неподалік Києва півсела з брошених хат, побудували б там нормальні тауни під оренду по типу американських заміських аппартментів, з власною генерацією на якихось пелетах окрім газу з нормальною високою трубою, сонячні панелі з аккумами, шоп світло завжди було, здавати задорого і був би надійний пенсійний фонд для кожного

ну то таке, в рамках наукової фантастики

Залікова ідея, бімбова
Бетон
Повідомлень: 6060
З нами з: 17.12.22
Подякував: 220 раз.
Подякували: 513 раз.
 
П'ят 27 лют, 2026 21:35

  Hotab написав:
  Бетон написав:Взял задаток за квартиру, которая ещё не готова.
Такого ещё не было.
Под аренду, кстати.

И купить нечего.

А якщо майстрів бусікнуть і в терміни не вкладешся?)

З одного боку, Бетона оточило ТЦК, він нікуди не може виїхати ... його будівельників геть всіх бусікували, кожного

З іншого боку, Бетон приїздить, куди йому потрібно, бере задаток під ремонт
І є бригада будівельників, яка зробить все вчасно

Десь тут п*** ... )

Або не так вже Бетона оточило ТЦК, тоді нащо він це пише про ТЦК ...
Або і з бригадою все норм, і знову, до чого тут ТЦК ...
pesikot
Повідомлень: 13447
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Нед 01 бер, 2026 09:53

Бійтесь рилів-новобудівців!

Бетон, бачиш, до чого приводить твоя постійна брехня і мюнхаузеновські видумки?
Клієнтам - ти теж всовуєш різну гниль?
Вельми схоже, що ти з 2022 сидиш у Польщі, і звідти пишеш казки для лохів.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 01 бер, 2026 11:06, всього редагувалось 2 разів.
Frant
Повідомлень: 23339
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1807 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Нед 01 бер, 2026 10:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Что купить.
Славутич низкий этаж 85куе 48м2 или грейт высокий этаж 78 куе
Бетон
Повідомлень: 6060
З нами з: 17.12.22
Подякував: 220 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Нед 01 бер, 2026 10:51

  Бетон написав:Что купить.
Славутич низкий этаж 85куе 48м2 или грейт высокий этаж 78 куе

Виїзд щоб не бачити усе це і насолоджуватися вільною країною, яка надасть захист Бетону навіть при умові військової агресії ) навіщо страждати кожен день якщо кеш на руках? )))
stm
Повідомлень: 6286
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Нед 01 бер, 2026 10:59

Цікаво - американці і ізраїльтяни на другий день війни стали крушити елітний район Тегерану, де живуть чиновники і бізнесмени.

Питаннячко, чому московити 4 роки не чіпають райони компактного проживання быд ло-Ыліти навколо Києва?
Чи не тому, що там кожен другий - зрадник, з російським паспортом під вишиванкою? Злочинці, які дозволили втекти за кордон 200000 молодих військовозобов'язаних українців 18-22 поки????


"Удары по Тегерану сейчас — по некоторым данным, возможно, под ударом и элитный район Таджриш.

Район Таджриш — это северная часть Тегерана, он считается одним из самых престижных и обеспеченных районов города.

Там живет в основном верхний слой иранского общества.

Состоятельные семьи, бизнес-элита, чиновники, интеллигенция и всякие спецы, которые на счете у режима мулл."
Востаннє редагувалось Frant в Нед 01 бер, 2026 11:25, всього редагувалось 3 разів.
Frant
Повідомлень: 23339
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1807 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
