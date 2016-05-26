Банк Альянс

Банк Альянс
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
3
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 22:08

Re: Банк Альянс

Щось схоже було в Ізі якщо не помиляюсь. Тут також в умовах Стартової пише ''Пільгова відсоткова ставка 0,00001% річних'', відповідно рано чи пізно формується та 1 копійка боргу за безвідсотковим кредитом і людина вилітає з грейсу, тому бажано щомісяця віддавати на кілька копійок більше :roll:
andriy_z
 
Повідомлень: 127
З нами з: 05.03.14
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 22:29

  andriy_z написав:Щось схоже було в Ізі якщо не помиляюсь. Тут також в умовах Стартової пише ''Пільгова відсоткова ставка 0,00001% річних'', відповідно рано чи пізно формується та 1 копійка боргу за безвідсотковим кредитом і людина вилітає з грейсу, тому бажано щомісяця віддавати на кілька копійок більше :roll:

Нет, в Изи (и у Тазика вообще) с копейкой было другое: видишь на счету N денег, ровно на эту сумму, например, открываешь депо, а тебе вещает, что денег не хватает. Докидываешь копейку, депо открывается, копейка на счету остаётся. Во время расцвета конвертдепо, когда было актуально открывать депо где попало, активисты несколько таких банков знали.

Что до процента в грейсе, то 0.00001% годовых, если банк грамотно считает, округляя до копейки - это всегда бесплатно (КЛ не дадут на миллиарды). Тот же Приват такую ставку пишет. Пока никто не жаловался, что копейка исчезает. Платно оно бывает в банках (Сенс, Идея), где ставка в грейсе в тысячу раз больше: 0.01% годовых. Это уже при 100к кредита заметные 82 копейки в месяц, которые таки да нужно докидывать, а не возвращать точно сумму трат. Но это банки честно пишут в списаниях. А когда вот так копейка исчезает бесследно - это балбесы процессинг писали, которые не знают, что банк должен мочь отчитаться за каждую копейку. Дрючить их некому.
moveton
Повідомлень: 6776
З нами з: 23.03.18
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 22:32

Re: Банк Альянс

  andriy_z написав:відповідно рано чи пізно формується та 1 копійка боргу за безвідсотковим кредитом і людина вилітає з грейсу,
так, багато хто може і не помітити ту нещасну копійку, а коли вилетить з грейсу, банк тихенько порадіє 🙄
otshelnick1
 
Повідомлень: 261
З нами з: 13.10.22
  #<1 ... 173174175176
