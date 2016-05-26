Додано: Чет 12 бер, 2026 23:06
У мене зараз висить пропозиція. Секрет у тому, щоб завести сюди регулярні білі виплати. Поки не погоджувався, бо трохи просів рейтинг через Алку. Тому, не можу сказати чи у підсумку таки щось дадуть.
Додано: П'ят 13 бер, 2026 14:33
А мені Райф заблокував півроку тому кредитний ліміт який був по картці багато років, і на відріз відмовляються пояснювати що сталося. То це через те що я ФОП?
Додано: П'ят 13 бер, 2026 18:52
antey718 Добрий день!
Розуміємо, що мати кошти "про запас" дуже важливо і навіть необхідно, особливо в наш час. Ми на щоденній основі переглядаємо величезну кількість лімітів по карткам, як у менший, так і в більший бік, аналізуючи фінансові зміни на рахунках наших клієнтів, та ще дуже багато факторів.
Для того, щоб перевірити причину блокування ліміту та отримати детальну консультацію, напишіть до чату "MyRaif": "Навушники"- "Написати в чат". Чекаємо!
З повагою і турботою, фахівець Інна.
Додано: П'ят 13 бер, 2026 20:59
Я вже звертався до вашої підтримки двічі, ніхто пояснень так і не надав. І про перегляд лімітів на щоденній основі також чув від ваших спеціалістів, я так розумію це у вас стандартна відмазка, але вона розбивається об той факт що ліміт заблокований вже більше ніж півроку
Додано: П'ят 13 бер, 2026 23:59
всім привіт, райф розшедрився на ліміт і раніше бачив що картку можно заДіяти, є якісь нюанси щоб не встрягати на % ?
Додано: Нед 15 бер, 2026 10:26
Додано: Нед 15 бер, 2026 12:51
antey718 Добрий день! Дійсно є ситуації в яких банк не розкриває причину обмеження кредитного ліміту. річ у тому, що будь-який банк тримає в секреті політику ризик менеджменту. Відповідно, в цьому випадку підтримка також не може надати інформацію, оскільки нею не володіє. У разі поновлення ліміту приходить смс-повідомлення, будь-яке обмеження є тимчасовим. Сподіваємось, що відновлення буде якомога швидше для Вас.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
Додано: Нед 15 бер, 2026 13:00
gonzo Добрий день! Розуміємо, що йдеться про нашу картку 100 днів. Радіємо, що отримали пропозиції на її відкриття
Нюансів як таких не має, є певні умови які потрібно знати.
1) Пільговий період 100 днів визначається з дати першої операції та ця кінцева дата буде для всіх наступних операцій у поточному пільговому періоді.
2) Є сума обов'язкового щомісячного погашення. Формується в останній день місяця у розмірі 4% (3% для Преміумклієнтів) від залишку заборгованості. Сплатити потрібно з 1 числа наступного місяця до 18:00 останнього календарного дня місяця. Ці кошти Ви не втрачаєте, це просто обов'язкове погашення.
3) Звичайно ж, погашення всієї заборгованості протягом 100 днів з дати першої операції в пільговому періоді. Заборгованість вважається сплаченою за умови, що картка поповнена на суму заборгованості, яка була станом на кінець попереднього дня. Погашення до 18:00 враховуються в поточний день, після 18:00 - у наступний.
Вся інформація також 24/7 у застосунку "MyRaif". Коли є використані кредитні кошти, під карткою у головному меню буде спеціальна кнопка.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
