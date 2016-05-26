andriy_z написав: Щось схоже було в Ізі якщо не помиляюсь. Тут також в умовах Стартової пише ''Пільгова відсоткова ставка 0,00001% річних'', відповідно рано чи пізно формується та 1 копійка боргу за безвідсотковим кредитом і людина вилітає з грейсу, тому бажано щомісяця віддавати на кілька копійок більше

Нет, в Изи (и у Тазика вообще) с копейкой было другое: видишь на счету N денег, ровно на эту сумму, например, открываешь депо, а тебе вещает, что денег не хватает. Докидываешь копейку, депо открывается, копейка на счету остаётся. Во время расцвета конвертдепо, когда было актуально открывать депо где попало, активисты несколько таких банков знали.Что до процента в грейсе, то 0.00001% годовых, если банк грамотно считает, округляя до копейки - это всегда бесплатно (КЛ не дадут на миллиарды). Тот же Приват такую ставку пишет. Пока никто не жаловался, что копейка исчезает. Платно оно бывает в банках (Сенс, Идея), где ставка в грейсе в тысячу раз больше: 0.01% годовых. Это уже при 100к кредита заметные 82 копейки в месяц, которые таки да нужно докидывать, а не возвращать точно сумму трат. Но это банки честно пишут в списаниях. А когда вот так копейка исчезает бесследно - это балбесы процессинг писали, которые не знают, что банк должен мочь отчитаться за каждую копейку. Дрючить их некому.