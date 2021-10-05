тарасов написав:П.С. теперь валюту только в большие банки...
Судячи з описаного на іншому ресурсі, то депо Вам не видавали не тому, що не було грошей у касі, а тому що Ви потрапили на шмоніторинг. Великі банки можуть шмоніторити не гірше, тижнями п'ючи кров і вимагаючи нові документи. У результаті можуть і копняка дати, відкусивши шмат від суми на виході. Саме у розрізі проблем шмоніторингу, малі банки часом можуть бути навіть лояльнішими. Підтримка тут, на жаль, дійсно скотилася і не вивозить спробу банки вийти на мас-маркет.
Альянс+моніторінг шото нове для Сосіс-банка. Показові виступи якісь
Та як раз і ні. Як НБУ почав штрафувати за недостатній фін мон банків, так Альянс і взявся. Бо що для великих банків пару десятків мільонів штрафу не критично, то для малих банків - дуже критично. Тому малі банки іноді кошмарять клієнтів навіть більше, ніж великі банки.
Вывел кешбек на карту Целевую. Какую сумму чистого кешбека рисовало перед подтверждением, такая сумма отображалась в выписке и истории операций. Баланс на карте стал на 1 копейку больше, хоть в приложении, хоть в выписке.
Пересчитал вручную. С балансом сходится. При выводе кешбека на 1 копейку нарисовало меньше. Ну и дало вывести весь баланс на Целевой под ноль. В минус не ушёл.
Amethyst, ну я думав, що хоча б у виписці там буде все добре. А тут ні. Он в цьому році Vodafone змінив політику округлення і округлив в меншу сторону залишки (якщо так грубо можна виразитися). А так якось по різному. Тепер з собою калькулятор брати всюди )
Оо, я з Водафоном теж на заокругленні пролетів рік тому. Намалювали мені залишок на балансі 1 грн, а я вирішив погратися в Рік без абонплат, ну і закинув річну абонку без отої 1грн -- економний йопрст, ага. десь через міс зрозумів, шо вони реально знімають повну місячну абонку. Через чат зрозумів, шо залишок у 87 коп вони відображають як 1, і треба таки дочекатися СМС-ки з активацією той річної лабуди