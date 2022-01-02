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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 179180181182

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
3
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 17:59

  Sirchyk написав:Як щодо валютних депозитів в цьому банку? Як видають?

Как повезёт. Обычно без проблем.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 19:58

Кто знает, как подключить платежную карту этого банка к нац кэшбеку? Не открывая карту нкб в нем.
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 20:03

  Stargazer212 написав:Кто знает, как подключить платежную карту этого банка к нац кэшбеку? Не открывая карту нкб в нем.

А разве хоть в каком-то банке так можно? Вот открыть НКБ и не подключать платёжные карты - это пожалуйста (хоть и тоже не везде).
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 20:12

В любом банке можео подключить карту к нкб (чтобы за оплату этой картой начислялся кэшбек), а выплачивается на одну карту выбранного банка. То есть, я пользуюсь пятью разными картами разных банков, нкб мне насчитывается за покупки ими, а выплата идет на одну карту открытую напирмер в моно
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 20:21

  Stargazer212 написав:В любом банке можео подключить карту к нкб (чтобы за оплату этой картой начислялся кэшбек), а выплачивается на одну карту выбранного банка. То есть, я пользуюсь пятью разными картами разных банков, нкб мне насчитывается за покупки ими, а выплата идет на одну карту открытую напирмер в моно

Это само собой. Но в своих банках я не видел, чтобы платёжную карту можно было подключить к НКБ, не открывая и карту НКБ. Эта карта НКБ может потом оставаться для мебели, но просто завести её чисто по процедуре надо.

P.S. а конкретно Алик разве вообще с НКБ работает? Как я понимаю, если тут нет, значит не судьба.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 21:05

  moveton написав:Но в своих банках я не видел, чтобы платёжную карту можно было подключить к НКБ, не открывая и карту НКБ.
Так, таке є в Кредит Дніпро.
Відносно Альянсу- ні, тут немає нац.кешбеку.
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 21:29

  moveton написав:
  Stargazer212 написав:В любом банке можео подключить карту к нкб (чтобы за оплату этой картой начислялся кэшбек), а выплачивается на одну карту выбранного банка. То есть, я пользуюсь пятью разными картами разных банков, нкб мне насчитывается за покупки ими, а выплата идет на одну карту открытую напирмер в моно

Это само собой. Но в своих банках я не видел, чтобы платёжную карту можно было подключить к НКБ, не открывая и карту НКБ. Эта карта НКБ может потом оставаться для мебели, но просто завести её чисто по процедуре надо.
в сенс, ПУМБ, ощад і ще багато де так можна.
24589
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:58

Re: Банк Альянс

Попався і я ( Банк Альянс шахраїв та виродків викупив або орендував частину терміналів Ізіка в підземних переходах бідя входів в метро. Інтерфейс Ізіка, авторизація по-ізіковські. Але...безкоштовного поповнення карток банків окрім, власне, карток говнобанки немає, а коміс - мін. 25 гривен. Добре, що я спочатку двадцятку засунув, а не п'ятисотку.
На вимогу зарахувати кошти на картку, на телефон, або повернути за айбаном, говнобанка просить окрім заяви на повернення фотографії паспорту, коду, адреси реєстрації ) Нефіговий стартап з купівлі повного пакету перс. даних за двадцаточку )
Щиро бажаю банку відкликання ліцензії.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 13:03

Solar_simfi
це ж ніби звичайна процедура повернення грошей, не лише в банках
Long_distance_runner
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 20:01

Long_distance_runner
В Ашки, коли їх термінал сжер 500 гривень і розірвав інтернет-з'єднання, для повернення було достатньо звернення на теплу лінію плюс ідентифікація за номером терміналу, телефону, сумою, номіналами купюр тощо. Випрошувати фотографії паспорту та РНОКПП Ашка не вваала за потрібне.
Solar_simfi
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