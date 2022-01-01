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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Восток 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 07:53

  lara_08 написав:Если с карты Востока тянуть чужим сервисом(пумб, моно), Восток комиссию возьмёт?

Застосунком банк власник рахунок,прийняти на картку бвр - безкоштовно, з картки бвр відправити р2р теж безкоштовно
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 09:48

flysoulfly Абонплаты нет.Но и смысла в этой карте практически нет.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:16

  lubarec написав:Но и смысла в этой карте практически нет.
раньше она открывалась под потенциальную выплату после онлайн-валютообмена_100К/50К.
Но понятно, последние несколько месяцев курсы у них не конкурентоспособные.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 14:48

Re: Банк Восток

По БВР можем якимось чином подивитись випуску проведення по рахунку. Підтримка викликає тугу...
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 15:09

  2XL написав:По БВР можем якимось чином подивитись випуску проведення по рахунку. Підтримка викликає тугу...

Ну так жмякніть-переверніть карту у заст-ку.
Але Бобер також як і Моня і Приват відображує опер-ї проведеними миттєво.
Хочаа, реально бувають запізнення у кінці місяця :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:48

Re: Банк Восток


Проблема с выдачей валюты
Уже пять дней не удается снять доллары с виртуальной карты Банка Власный Рахунок, говорят, что технические проблемы в банке.
акет
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 13:04

  акет написав:
Проблема с выдачей валюты
Уже пять дней не удается снять доллары с виртуальной карты Банка Власный Рахунок, говорят, что технические проблемы в банке.

Така ж сама історія. Другий тиждень не можу зняти долари.
maxalan76
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 15:19

час писати в НБУ?

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... s-appeals#
greenozon
 
Повідомлень: 16306
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 20:26

  greenozon написав:час писати в НБУ?

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... s-appeals#

Давно час писати.
nord
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 20:40

Re: Банк Восток

А для чого знімати валюту ? Картки банку нормально працюють за кордоном , я спокійно розраховувався два тижні тому.
Бекас
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