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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Восток 3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 01:17

  Бекас написав:А для чого знімати валюту ? Картки банку нормально працюють за кордоном , я спокійно розраховувався два тижні тому.

це ж серйозний фінансовий форум, а не куточок гумору.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 19:49

Re: Банк Восток

Это только у меня в додатке в списке операций (и в веб-кабине кстати тоже)
по карте не показывает операции снятия наличных, старые, до августа-сентября 2024-го ? Или еще у кого-то ?

Поламалось пару месяцев назад. :roll:
Туда случайно любители смузи из сенсобанка не переехали ? :lol:
Работало, работало , и тут на тебе.
a77
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 12:46

:?:
мелькнул какой-то анонс: теперь онайн-покупка и снятие валют тут без комиссий шоли :shock:
flysoulfly
 
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