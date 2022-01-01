RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВСТ Банк (Банк Восток)

ВСТ Банк (Банк Восток)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ВСТ Банк (Банк Восток) 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 09:14

  A_x_7 написав:Приветствую, а можно и мне рефку?

Так можна
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 723
З нами з: 16.10.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 11:00

  lloydbanksua написав:Сьогодні платив за інтернет через ipay - нарахували 3% акційного кешбеку
це за "домашній"інтернет чи за мобільний в додатку провайдера?
flysoulfly
 
Повідомлень: 6016
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1922 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 14:23

ramzes4
За ссылку спасибо, поставил сегодня приложение, но регистрацию виртуальной карты завершил уже в отделении, т.к. имею только паспорт старого образца. Однако бонус после совершения платежа начислен не был, и техподдержка для решения вопроса требует номер телефона отправителя ссылки. Если само оно не решится со временем и видишь смысл в дальнейшем бодании, кинь номер в ЛС.
P.S.
Кешбек тоже дали стандартный, не акционный, (купил продукты в супермаркете за свои, в кредите отказано), но хоть обращение взялись рассматривать. Пока полон впечатлений и оптимизма. :wink:
A_x_7
 
Повідомлень: 3
З нами з: 24.11.25
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 16:26

  flysoulfly написав:
  lloydbanksua написав:Сьогодні платив за інтернет через ipay - нарахували 3% акційного кешбеку
це за "домашній"інтернет чи за мобільний в додатку провайдера?

Домашний интернет, провайдер ДатаГрупп.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1747
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 20:57

Хотя изначально при запросе кредитного лимита в приложении мне было отказано, менеджер проявил инициативу и сделал запрос через внутреннюю программу на эту тему. Я полагал, что и тут пришёл отказ, но ближе к вечеру пришло пуш-сообщение о выделении весьма достойного лимита — веский довод для оценки в 5 звёзд за обслуживание!
A_x_7
 
Повідомлень: 3
З нами з: 24.11.25
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16171819
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 287, 288, 289
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
2884 1744745
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лис, 2025 06:30
Navegantes
Банк Глобус 1 ... 185, 186, 187
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
1867 847485
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 лис, 2025 18:36
nord
Банк Альянс 1 ... 158, 159, 160
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
1593 761164
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 лис, 2025 15:00
Long_distance_runner

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5163)
26.11.2025 09:09
Ринок ОВДП (10111)
25.11.2025 20:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.