ВСТ Банк (Банк Восток)

ВСТ Банк (Банк Восток)
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ВСТ Банк (Банк Восток) 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 12:01

  rollo написав:Интересно, но при накоплении 500 грн. кешбэка банк сам выводит сумму (за вычетом налогов) на карту

В приложении есть такой пункт. Они выводят остаток кешбека за месяц, а не 500 гривен.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 18:56

  Порт написав:
  rollo написав:Интересно, но при накоплении 500 грн. кешбэка банк сам выводит сумму (за вычетом налогов) на карту

В приложении есть такой пункт. Они выводят остаток кешбека за месяц, а не 500 гривен.

Тоже хорошо
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 09:32

  Lost написав:Буду вдячний за рефку

https://bv.onelink.me/clX0/VJEOx1NoeE
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 08:24

Шо за фокуси?

Цей банчок дозволяє собі змінювати розмір кешбеку протягом місяця!? Обрав красу і здоров'я з 5% і успішно скористався 7 березня, а вчора, не очікуючи підвоху, отримав лише 2,5%! Глянув в додаток, а там дійсно вже 2.5 замість 5. Перечитав умови кешбеку, - раптом після першої покупки знижують, але не бачу таких умов для зміни. Після перших 10% користуюсь карткою рідко та й в додаток заходжу не часто. А виявилось треба бути пильним з паном К-маном.
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 08:48

  patrikk написав:Цей банчок дозволяє собі змінювати розмір кешбеку протягом місяця!? Обрав красу і здоров'я з 5% і успішно скористався 7 березня, а вчора, не очікуючи підвоху, отримав лише 2,5%! Глянув в додаток, а там дійсно вже 2.5 замість 5. Перечитав умови кешбеку, - раптом після першої покупки знижують, але не бачу таких умов для зміни. Після перших 10% користуюсь карткою рідко та й в додаток заходжу не часто. А виявилось треба бути пильним з паном К-маном.
5% це була акція приурочена до восьмого березня, що діяла до 11.03. стандартний березні – 2,5%
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 09:34

Дякую. Не побачив про акцію, тоді даремно поскаржився, вибачаюсь
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 07:24

Банк чудит с уменьшением кредитного лимита до уровня задолженности, причём 2-й раз за месяц. Несколько клиентов мне эту информацию подтвердили. У кого ещё снижали?
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 17:13

ого, цікаво, начебто таким бавилися раніше тільки приват та а-банк. Цікаво, вони так до нуля знизять, чи все ж до якогось рівня. В мене поки не чіпали. А великий ліміт у вас, і у ваших знайомих? Може банк просто якусь корекцію проводить, ну наприклад було 100 тис, а зробить 50, щоб і іншим дати кредитні ліміти. Ну а якщо ліміт приміром 5-10 т і його починають різати - то це пічалька...
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 17:30

У мене 50к, знизили до 49998 грн :lol:
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 17:58

Які дриб'язкові! У бідної людини 2 гривні відібрали ! )))
А якщо без жартів, то дійсно цікавий кейс. Напишіть будь ласка пізніше, як розгорталися події. Бо ваш досвід може і іншим стати корисним.
