Банк Кредит Дніпро
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 жов, 2025 10:10
[quote="5897400:Ferlakur"]А як тут з фіншмоніторингом? Якщо поповнити свою карту готівкою в касі на 100к, не збудиться?
погашав частинами кредитку 30, 40 та 50 через касу. Через три дні визвали на килим та шмоніторили з нездоровим поглядом, ніби я проспонсорував армію рашистів. Звідки гроші, кажу ви подивіться 1,5 міс. назад я у вас по кредитці брав, зараз гашу. Ніяких інших контрагентів немає. Ні, давайте документи. Тому, думаю, вам треба теж готувати документи для фінмону.
edgar_po
Додано: Вів 14 жов, 2025 10:37
Заніс 50к в п'ятницю, побачимо...
Ferlakur
Додано: Вів 14 жов, 2025 10:49
Якщо банк вимагає документи про походження коштів/підтвердження доходів, коли гроші взято в кредит у самому банку, дайте їм виписку по картці, якщо самі не можуть зробити. Які можуть бути інші документи щодо походження коштів, якщо вони кредитні?
Документи про підтвердження доходів вимагаються банком до видачі/перегляду кредитного ліміту. Але не після. Бо абсурд виходить.
ВЕСЕЛЬЧАК У
Додано: П'ят 17 жов, 2025 23:35
с местной Дия карты обналичить можно в кассе банка без комиссии? Пробовал кто?
В отделении перепуганные отказали, поддержка толком ничего не знает..
emeta
Додано: Суб 18 жов, 2025 00:13
А в банкоматі/банкоматах через Гпей/Апей є коміс?
alibob
Додано: Суб 18 жов, 2025 02:33
Знімав позавчора з банкомату Авалю через google pay без комісії
ternofond
Додано: Нед 19 жов, 2025 22:27
Дякую. А що спільнота за Вільний рахунок скаже? Годний чи...? Під нього треба дебетку, зелена підійде?
alibob
Додано: Пон 20 жов, 2025 05:52
і чим все закінчилося у вас? Які документи надавали їм? Чи вони подивилися вашу виписку по кредитці та відпустили з миром? )
1finanсier
