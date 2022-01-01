RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 281282283284

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.3 5 48
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
12
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:30

Re: Райффайзен Банк

  Кочевник написав:Покращенці. Раніше для перевірки умов безкоштовності по кредитці Фішбек 2.0 достатньо було зайти в райф онлайн і подивитися відповідний пункт. Зараз треба пояснювати 20 хвилин тупому оператору, що внесення обов'язкового платежу не є умовою безкоштовності обслуговування кредитки.
20 хвилин на просте питання.

Добрий день!

Додатково уточнили у колег стосовно виконання умов безкоштовного обслуговування для кредитної картки "Fishback": до кінця воєнного стану цю умову було скасовано, тому Ви можете користуватись кредитною карткою і не турбуватись щодо комісії за обслуговування😊
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 270
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 16:47

  RaifHelp написав:
  Кочевник написав:Покращенці. Раніше для перевірки умов безкоштовності по кредитці Фішбек 2.0 достатньо було зайти в райф онлайн і подивитися відповідний пункт. Зараз треба пояснювати 20 хвилин тупому оператору, що внесення обов'язкового платежу не є умовою безкоштовності обслуговування кредитки.
20 хвилин на просте питання.

Добрий день!

Додатково уточнили у колег стосовно виконання умов безкоштовного обслуговування для кредитної картки "Fishback": до кінця воєнного стану цю умову було скасовано, тому Ви можете користуватись кредитною карткою і не турбуватись щодо комісії за обслуговування😊
З повагою і турботою, фахівець Валерія.

Коли саме скасували і яким документом?
Бо ще в вересні було.
alibob
 
Повідомлень: 732
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:15

Re: Райффайзен Банк

  alibob написав:Коли саме скасували і яким документом?
Бо ще в вересні було.

Добрий день!

Маємо інформацію, що плату за обслуговування для кредитних карток "Fishback" скасували в березні 2020 року - на період дії карантину. Скасування було подовжене до кінця воєнного стану.
Якщо з Вашої картки "Fishback" відбулось списання плати за обслуговування, просимо написати нам в особисті повідомлення Ваш ідентифікаційний код та контактний номер телефону, перевіримо, в чому справа.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 270
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:03

  RaifHelp написав:
  alibob написав:Коли саме скасували і яким документом?
Бо ще в вересні було.

Добрий день!

Маємо інформацію, що плату за обслуговування для кредитних карток "Fishback" скасували в березні 2020 року - на період дії карантину. Скасування було подовжене до кінця воєнного стану.
Якщо з Вашої картки "Fishback" відбулось списання плати за обслуговування, просимо написати нам в особисті повідомлення Ваш ідентифікаційний код та контактний номер телефону, перевіримо, в чому справа.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.

Скасували в березні 2020? Добре, пропустив. Але ж до вересня 2025 писали "для користування послугами банку без щомісячної плати ... вам необхідно виконати наступну умову"...

Я виконував.Зображення
П.С. щось скрін величезний. Як вставляти меншого розміру або редагувати цей?
alibob
 
Повідомлень: 732
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 21:34

Re: Райффайзен Банк

RaifHelp, вирішив спробувати оновити дані анкети через застосунок MyRaif і побачив, що по мені немає джерел підтвердженого доходу.
За який період я можу надати документи, які вказані на цій сторінці?

Фактично я можу надати довідку з податкової про отримані доходи та сплачені податки, замовлену через кабінет податкової (цікавить за який період для банку цікавить ця довідка?), й довідку ОК-5/ОК-7, яку можливо створити та завантажити в застосунку Дія.

Чи актуальні контакти (наприклад, e-mail), які вказані на цій сторінці?
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6370
З нами з: 08.03.18
Подякував: 585 раз.
Подякували: 1139 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 13:10

alibob Добрий день!
Умова щодо виконання 10 операцій для уникнення плати за обслуговування кредитної картки наразі скасована. Проте в застосунку "OLD Raiffeisen" технічно може відображатися інформація про необхідність виконання цієї умови — це лише технічний момент, і виконувати її не потрібно. Найближчим часом Вашу картку буде перенесено до нового застосунку, де така інформація вже не відображатиметься. Якщо умову буде поновлено — ми повідомимо про це окремо.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 270
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 20:22

  RaifHelp написав:alibob Добрий день!
Умова щодо виконання 10 операцій для уникнення плати за обслуговування кредитної картки наразі скасована. Проте в застосунку "OLD Raiffeisen" технічно може відображатися інформація про необхідність виконання цієї умови — це лише технічний момент, і виконувати її не потрібно. Найближчим часом Вашу картку буде перенесено до нового застосунку, де така інформація вже не відображатиметься. Якщо умову буде поновлено — ми повідомимо про це окремо.
З повагою і турботою, фахівець Інна.

Наадйте будь ласка інформацію, коли ця умова була скасована. І посилання на офіційну новину. Бо я пам'ятаю скасування цієї умови виключно для дебеток.
Кочевник
 
Повідомлень: 2522
З нами з: 16.02.17
Подякував: 403 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 281282283284
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 184, 185, 186
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1853 818521
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 жов, 2025 17:41
nord
Банк Альянс 1 ... 153, 154, 155
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1544 717301
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 жов, 2025 11:41
Мизантрóп
Банк Кредит Дніпро 1 ... 37, 38, 39
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
385 178146
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 жов, 2025 02:33
ternofond

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.