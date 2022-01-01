Кочевник написав:Покращенці. Раніше для перевірки умов безкоштовності по кредитці Фішбек 2.0 достатньо було зайти в райф онлайн і подивитися відповідний пункт. Зараз треба пояснювати 20 хвилин тупому оператору, що внесення обов'язкового платежу не є умовою безкоштовності обслуговування кредитки. 20 хвилин на просте питання.
Додатково уточнили у колег стосовно виконання умов безкоштовного обслуговування для кредитної картки "Fishback": до кінця воєнного стану цю умову було скасовано, тому Ви можете користуватись кредитною карткою і не турбуватись щодо комісії за обслуговування😊 З повагою і турботою, фахівець Валерія.
Коли саме скасували і яким документом? Бо ще в вересні було.
Маємо інформацію, що плату за обслуговування для кредитних карток "Fishback" скасували в березні 2020 року - на період дії карантину. Скасування було подовжене до кінця воєнного стану. Якщо з Вашої картки "Fishback" відбулось списання плати за обслуговування, просимо написати нам в особисті повідомлення Ваш ідентифікаційний код та контактний номер телефону, перевіримо, в чому справа. З повагою і турботою, фахівець Валерія.
Скасували в березні 2020? Добре, пропустив. Але ж до вересня 2025 писали "для користування послугами банку без щомісячної плати ... вам необхідно виконати наступну умову"...
Я виконував. П.С. щось скрін величезний. Як вставляти меншого розміру або редагувати цей?
RaifHelp, вирішив спробувати оновити дані анкети через застосунок MyRaif і побачив, що по мені немає джерел підтвердженого доходу. За який період я можу надати документи, які вказані на цій сторінці?
Фактично я можу надати довідку з податкової про отримані доходи та сплачені податки, замовлену через кабінет податкової (цікавить за який період для банку цікавить ця довідка?), й довідку ОК-5/ОК-7, яку можливо створити та завантажити в застосунку Дія.
Чи актуальні контакти (наприклад, e-mail), які вказані на цій сторінці?
alibob Добрий день! Умова щодо виконання 10 операцій для уникнення плати за обслуговування кредитної картки наразі скасована. Проте в застосунку "OLD Raiffeisen" технічно може відображатися інформація про необхідність виконання цієї умови — це лише технічний момент, і виконувати її не потрібно. Найближчим часом Вашу картку буде перенесено до нового застосунку, де така інформація вже не відображатиметься. Якщо умову буде поновлено — ми повідомимо про це окремо. З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp написав:alibob Добрий день! Умова щодо виконання 10 операцій для уникнення плати за обслуговування кредитної картки наразі скасована. Проте в застосунку "OLD Raiffeisen" технічно може відображатися інформація про необхідність виконання цієї умови — це лише технічний момент, і виконувати її не потрібно. Найближчим часом Вашу картку буде перенесено до нового застосунку, де така інформація вже не відображатиметься. Якщо умову буде поновлено — ми повідомимо про це окремо. З повагою і турботою, фахівець Інна.
Наадйте будь ласка інформацію, коли ця умова була скасована. І посилання на офіційну новину. Бо я пам'ятаю скасування цієї умови виключно для дебеток.