Банк Кредит Дніпро

а що це про вас банк міг дізнатися, що так вчинив? Напевно це перший такий випадок з Кредит-Дніпром про який я чув.
Може досягли якогось віку(наприклад 70 років, чи на пенсію вийшли, чи нещодавно якийсь банк з вами розірвав відносини?
Додано: Вів 02 гру, 2025 13:33
Додано: Нед 11 січ, 2026 16:50
Пробував відкрити Дія-картку у застосунку Freebank - нічого не виходить - пропонують відкрити кредитку і обійти це ніяк не можна. Може хтось має досвід як відкрити Дія-картку
у цьому банку віддалено//)
Додано: Нед 11 січ, 2026 17:17
Наверное главное захотеть эту кредитку иметь. Я в своё время хотел, но мне отказали. Согласились открыть только дебетки. Поэтому сейчас ткнул в приложении на открытие ДияКарты, согласие с договором и моментально:
В Дие сразу появилась. Требования кредитки пока не обнаружил. Где его искать?
