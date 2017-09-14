Shaman написав:
чувак, я навіть не буду писати про якись підтвердження - маячню підтвердити неможливо власне, як й заперечити
ти не пам'ятаєш, що мені відповідав коли я тебе рилом в твою ж цитату на цю тему ткнув?
Додано: Нед 11 січ, 2026 21:26
Додано: Нед 11 січ, 2026 21:29
те що модератори знов за тобой гімно почистять - не значить що цього не було!!!
Додано: Нед 11 січ, 2026 21:30
стасюк, лізь під шконку - ти зараз весь форум зашквариш...
ти нахабно брешеш, але як заперечити те, чого не було...
Додано: Нед 11 січ, 2026 21:34
sergey_stasyuk555
от що я тобі нагадаю
Додано: Нед 11 січ, 2026 21:35
Додано: Нед 11 січ, 2026 21:37
К любителям ссср себя не отношу, о поставках технологий знаю, но версия вызывает некоторые сомнения. Станки обычно позволяют варьировать диаметр изделий в широком диапазоне, а пересчет из имперской системы в метрическую и обратно не вызывает проблем.
Прежде всего хотелось бы выяснить, о каком именно калибре идет речь? Их много.
Калибры стандартизованы внутри НАТО, а там есть участники с разными системами измерений.
Додано: Нед 11 січ, 2026 21:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Якщо у Вас гайки/болти,ключі, вимірювальні прилади , шкала на станку, креслення і так далі - в дюймах....
Що будете робити?
Перераховувати в метричну.... так там проблеми сотих виникають , а розрахувати допустимий допуск - Ви не вмієте, бо це інженерія і досліди....
Тому
Або копіюєте ВСЕ
Або відразу купуєте обладнання/технології - там де використовують метричну систему.
Додано: Нед 11 січ, 2026 22:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А можна поцікавитись
Тебе просто ВНАГЛУ зачепили...
Чи ти ОБІСРАВ 97% населення України мотивуючи свій срач тим що вони не в ЗСУ ?
Труси-Хрестик...
ПС
Ти знаєш ЧОМУ АРМІЯ програла в перші тижні 2014 року?
Тому що ДЛЯ АРМІЇ всередині ДЕРЖАВИ все населення це ті кого вона має ЗАХИЩАТИ
На відміну від міліції(для якої є хороші громадяни і погані громадяни(ті хто за колючкою)
Тому ВІЙСЬКОВИЙ по своїй СУТІ не може відкрити пащеку на цивільного, в противному разі він не військовий.
А от мєнт - може бо має такі права
Так що визначся
ТИ ХТО ?
