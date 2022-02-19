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Китай надасть Україні гуманітарну
допомогу майже на $800...

Китай надасть Україні гуманітарну допомогу майже на $800...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 18:44

Китай надасть Україні гуманітарну допомогу майже на $800...

Пропонуємо до обговорення:
Китайський Червоний Хрест надасть Україні партію гуманітарної допомоги вартістю 5 млн юанів, або 791 540 до

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Китай надасть Україні гуманітарну допомогу майже на $800 мільйонів
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 18:45

800 ТЫСЯЧ, а не миллионов долларов....
vadym_bykovets
 
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