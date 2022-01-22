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Німеччина перешкоджає відключенню
Сбербанку росії від...

Німеччина перешкоджає відключенню Сбербанку росії від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:55

Німеччина перешкоджає відключенню Сбербанку росії від...

Пропонуємо до обговорення:
Офіційний Берлін наполягає на тому, щоб Сбербанк рф не потрапив до санкційного списку банків, які будуть відключені від міжнародної міжбанківської системи SWIFT.

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Німеччина перешкоджає відключенню Сбербанку росії від SWIFT - Bloomberg
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:55

напевно на карточку сбербанку приходять девіденди від російських кураторів в німеччину
vitaliygoodlife
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Модератори: Ірина_, Модератор

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