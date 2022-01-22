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Німеччина перешкоджає відключенню Сбербанку росії від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 бер, 2022 21:55
Пропонуємо до обговорення:
Офіційний Берлін наполягає на тому, щоб Сбербанк рф не потрапив до санкційного списку банків, які будуть відключені від міжнародної міжбанківської системи SWIFT.
Дивися повний текст Німеччина перешкоджає відключенню Сбербанку росії від SWIFT - Bloomberg
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Додано: Сер 09 бер, 2022 21:55
напевно на карточку сбербанку приходять девіденди від російських кураторів в німеччину
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