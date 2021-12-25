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Виплату соціальних допомог
продовжили, звертатись за...

Виплату соціальних допомог продовжили, звертатись за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 12:15

Виплату соціальних допомог продовжили, звертатись за...

Пропонуємо до обговорення:
Призначені державні соціальні допомоги людям продовжаться протягом часу дії воєнного стану плюс один місяць після його завершення. Звертатись за їх перепризначенням або підтвердженням права на їх отримання не потрібно.

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Виплату соціальних допомог продовжили, звертатись за перепризначенням не потрібно - Мінсоцполітики
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 12:15

А якщо я цього місяця неполучила на дітей гроші то коли вони прийдуть на мій рахунок
ylianaslotuk
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Модератори: Ірина_, Модератор

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