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(расия) - Банкрот Универ Капитал (расия) - Банкрот + Додати

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

Додано: Чет 10 бер, 2022 19:43 Универ Капитал (расия) - Банкрот Уважаемые Клиенты!



Геополитическая ситуация



Решение России о проведении специальной военной операции на Украине, а вследствие возросшие геополитические и санкционные риски стали причиной чудовищного падения на российском фондовом рынке. Обвал котировок ценных бумаг российских эмитентов, облигаций и еврооблигаций Российской Федерации и российских корпораций, а также доллара США, привёл к паническим массовым распродажам, капитализация российских фондовых индексов снизилась в несколько раз, а Московская Биржа приостановила торги на фондовом рынке.

В связи с принятыми неправомерными санкциями и иными недружественными действиями ряда иностранных государств в отношении Российской Федерации, в настоящее время на российском рынке ценных бумаг сложилась критическая ситуация: фактически прервалась биржевая и внебиржевая торговля еврооблигациями; не проводятся торги на Московской Бирже; невозможно определить справедливую цену ценных бумаг; прекратилась возможность распоряжения ими и проведения связанных с этим взаиморасчетов; образовалась задолженность по ранее заключенным и незавершенным биржевым сделкам.

Международные клиринговые организации Euroclear и Clearstream отказались от расчетов по еврооблигациям Российской Федерации и российских корпораций. Также Банком России были введены ограничения — приостановлено исполнение всех операций по списанию ценных бумаг российских эмитентов с лицевых счетов и счетов депо, открытых иностранным юридическим и физическим лицам. Также для иностранных физических и юридических лиц приостановлены все депозитарные операции с российскими ценными бумагами по счетам депо, в том числе вывод средств.

Торги на Московской бирже



C 4 марта 2022 года на основании предписания Банка России профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность, при исполнении поручений физических и юридических лиц на покупку на организованных торгах ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» иностранной валюты (долларов США, евро и фунтов стерлингов) обязаны взимать комиссию в размере 12% от суммы сделки, заключенной на основании такого поручения.

«Московская Биржа» в соответствии с регламентами, которые не предполагали такой по факту форс-мажорной ситуации как обвальное падение стоимости самых надёжных ценных бумаг (ОФЗ и еврооблигаций РФ) кратно повысила ставки риска, что привело к недостаточности обеспечения у профучастников, не являющихся кредитными организациями., в том числе и у ООО «УНИВЕР Капитал».

В результате сложившейся ситуации все активы Клиентов на общем торговом разделе на «Московской Бирже» оказались заблокированы. В том числе и активы Клиентов, не имеющих маржинальной задолженности. Ценные бумаги, которые не принимаются биржей при расчете клирингового обеспечения, также оказались заблокированы.

До настоящего времени Компания переносила отрицательные позиции маржинальных Клиентов сделками РЕПО с участием Центрального контрагента, которые заключались по счетам конкретных маржинальных Клиентов. Ценные бумаги немаржинальных Клиентов в сделках РЕПО не участвовали.

Форс-мажор



С 25 февраля 2022 года Компания утратила возможность самостоятельно заключать такие сделки РЕПО. НКО «Национальный Клиринговый Центр» (НКЦ) начал осуществлять перенос общей отрицательной денежной позиции Клиентского счета штрафными сделками РЕПО, заключаемыми без участия Компании. Выбор ценных бумаг, с которыми заключаются такие сделки, НКЦ осуществляет самостоятельно. Таким образом, штрафные сделки РЕПО заключаются, в том числе и с бумагами Клиентов, которые не имеют маржинальной задолженности и не давали согласия на заключение подобных сделок.

НКЦ может начать принудительную продажу ценных бумаг, в том числе и принадлежащих Клиентам, не имеющих маржинальной задолженности.

Критически важно обратить ваше внимание на то, что сложившаяся система операций с Центральным Контрагентом фактически приводит к тому, что совершаемые с НКЦ сделки обеспечиваются активами всех Клиентов брокеров, предоставивших Компании право использования собственных денежных средств (не только маржинальных), несмотря на то, что сами Клиенты не являются стороной этих сделок и не получают какой-либо выгоды. Более того, в случае невозможности брокера рассчитаться по своим обязательствам, НКЦ в обход очередности, установленной в соответствии с законодательством о банкротстве, получает в первоочередном порядке удовлетворение своих требований, причем не из имущественной массы должника, а за счет его Клиентов, что противоречит основам гражданского законодательства. Фактически это может стать изъятием собственности у добросовестных участников рынка ценных бумаг, в нарушение всех норм Конституции РФ и действующего законодательства.

Наши действия



В сложившейся ситуации руководство ООО «УНИВЕР Капитал» проводит регулярные встречи и консультации с Московской Биржей, Центральным Банком РФ и НАУФОР по вопросам возобновления торгов и урегулирования расчётов с НКЦ. С этой целью также были направлены многочисленные письменные обращения в адрес руководителя Администрации Президента, Председателя Правительства РФ, Министра финансов и Министра экономического развития.

По нашему мнению, в текущей ситуации спасение действующих российских компаний и инвесторов является первоочередной задачей как Банка России, так и всего профессионального финансового сообщества. Банк России должен обеспечить безусловную защиту добросовестных участников гражданского оборота и финансового рынка.

Банк России принял решение не возобновлять торги 9 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка.

ООО «УНИВЕР Капитал» прилагает все усилия для выполнения обязательств перед Клиентами, и мы делаем всё возможное и необходимое для защиты интересов инвесторов, доверивших нам свои капиталы. Nemk Повідомлень: 20 З нами з: 05.03.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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