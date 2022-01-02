RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 4.1 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 19:27

Re: Банк Глобус

В каком терминале можно без комиссии пополнить ?
pfauter
 
Повідомлень: 382
З нами з: 06.01.09
Подякував: 98 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 19:31

  melkh написав:Gost2013 в мене таке було,як у тебе, а ти кеш чистив чи ні, я дзвонив на ГЛ вони мололи пурьгу про те, що почекайте 1 год, потім - 2 год,потім з'єднували з техн. відділом, ті теж нічого не могли зробити, я зайшов в налаштування застосунків, знайшов його та повністю почистив кеш і чудо, картка- активувалася, пробуй.

Спасибо за совет. Активировал через 2 часа.Без дополнительных телодвижений.
Gost2013
 
Повідомлень: 233
З нами з: 15.09.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 20:00

  Viz написав:
  Howl написав:
  la9 написав:Виртуалку не смог добавить в фитнес браслет сяоми.
В браслеты Xiaomi можно добавить карты Mastercard и только тех банков, которые это поддерживают. Перечень банков небольшой.


В переліку Таса немає, але карти його прив язуються..

ТАСя остання у списку за посиланням Аметиста.
klug
 
Повідомлень: 8138
З нами з: 18.08.14
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 10:51

  melkh написав:Народ,підкажіть,що робити, відкрив віртуалку, потім по НП отримав фізичний пластик, активував пластик у застосунку, віртуалка заблокувалася, але так і висить в застосунку,як її позбавитися?

~ через месяц само отвалится
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4907
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 14:21

  korzviktor20 написав:По карте глобус плюс ограничения 400к гривен в год.кому надо больше- топает в отделение с паспортом и кодом.Ограничение на все расходные операции, включая переводы, расчеты по nfc, прочее..


Призрак прошлогоднего ПУМБ-а с его нарастающим итогом в 400К ?

И чего то кажется, что наличие карты Лайт не удваивает эту сумму...
Vatsyk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 85
З нами з: 03.03.17
Подякував: 29 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 10:20

Re: Банк Глобус

Для дзвінків в банк з закордону, номер такий самий? дзвінок безкоштовний?
live
 
Повідомлень: 2
З нами з: 15.03.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 12:25

  live написав:Для дзвінків в банк з закордону, номер такий самий? дзвінок безкоштовний?

0 800 - це по Україні,
з-за кордону необхідно телефонувати на 38 044 (плата за дзвінок по тарифу оператора).

Спробуйте через Facebook (чат)
https://finance.ua/cards/kak-sviazatsia ... emia-vojny
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 529
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
10
  #<1 ... 52535455
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Креді Агріколь Банк 1 ... 12, 13, 14
x11 » Пон 03 січ, 2022 20:45
131 62812
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 чер, 2023 12:50
Buzalar
Райффайзен Банк 1 ... 103, 104, 105
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1048 846167
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 чер, 2023 07:14
sens
Банк інвестицій та заощаджень 1 ... 9, 10, 11
IMPRINTER » Чет 06 січ, 2022 13:28
109 79348
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 чер, 2023 15:21
Hryhorii

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.