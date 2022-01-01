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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 тра, 2024 12:41
не понял... Жлобус сделал и свой ГлобуПлюс_грэйс нормальным "как у людей" ?
Додано: Вів 21 тра, 2024 14:38
Re: Банк Глобус
Схоже на те. Приклад навели - Витрачене в червні тре гасити в липні, а витрачене в липні - в серпні
Додано: Вів 21 тра, 2024 14:43
Додано: Сер 22 тра, 2024 14:45
Бооже, таки і мені прийшла розсилка з новими умовами кредитки, зі змінами в ДКБО (мабуть, бо реально змін в ДКБО поки не внесли, навіть у проєкті ).
Виходить, таки нормальна КК з револьверними грейсами. Бімба
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