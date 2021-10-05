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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 тра, 2024 22:56
Arbitr написав:
А які критерії їх не задовольнили?
я мусив би працювати і отримувати зп
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Goodman
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