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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 173174175176

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 14:58

  moveton написав:
  novichok написав:
  melkh написав:Ніхто не пробував через гарячку банку добавити свого поставщика, тут говорилося раніше, що розділ "комуналка" обслуговує портмоне, на сайті портмоне з'явився вже поставщик для оплати, а в застосунку так і знайти не може, чому б так?

Писав на мило,в чат, тіко розводять руками, невпевнено просять надати реквізити постачальника послуг, але...
Постачальник достатньо популярний для Л.берега Києва, "Інформаційні технології", в інших банках присутній.

А где у них, кстати, почта написана? На сайте банка не нашёл. Отправил им сейчас в телегу счёт от местечковой управляющей компании. Сразу в PDF в котором он мне присылается. Сказали, что приняли и должны добавить в некоем неопределённом будущем. Конкретнее сроки называть не хотят.

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  #<1 ... 173174175176
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