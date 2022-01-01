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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 чер, 2025 14:58
moveton написав: novichok написав: melkh написав:
Ніхто не пробував через гарячку банку добавити свого поставщика, тут говорилося раніше, що розділ "комуналка" обслуговує портмоне, на сайті портмоне з'явився вже поставщик для оплати, а в застосунку так і знайти не може, чому б так?
Писав на мило,в чат, тіко розводять руками, невпевнено просять надати реквізити постачальника послуг, але...
Постачальник достатньо популярний для Л.берега Києва, "Інформаційні технології", в інших банках присутній.
А где у них, кстати, почта написана? На сайте банка не нашёл. Отправил им сейчас в телегу счёт от местечковой управляющей компании. Сразу в PDF в котором он мне присылается. Сказали, что приняли и должны добавить в некоем неопределённом будущем. Конкретнее сроки называть не хотят.
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