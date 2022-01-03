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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 174175176177

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 17:59

novichok А це цікаво, схоже, єПідтримку не враховує (свідомо чи помилково). А як з врахуванням єПідтримки в інших банках?

Ще нагадаю, що практично виявив у них ще прихований річний ліміт на перекази з карти 400т, який вдалося підняти вдвічі складною прцедурою звернення, зміни анкети і тел.опитування з погодженням банку, так наче кред. лім. збільшував
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 18:21

  Visky написав:novichok А це цікаво, схоже, єПідтримку не враховує (свідомо чи помилково). А як з врахуванням єПідтримки в інших банках?

Ще нагадаю, що практично виявив у них ще прихований річний ліміт на перекази з карти 400т, який вдалося підняти вдвічі складною прцедурою звернення, зміни анкети і тел.опитування з погодженням банку, так наче кред. лім. збільшував

Сенс, моно, абанк е-підтримку враховує точно (СЕП). З Пумб перекази тіко р2р, УкрСіб з епідримки вивести напряму не дає, тільки переказ на свою дебетку.
18 червня, принаймі,по цім банкам було так.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 18:41

  novichok написав:УкрСіб з епідримки вивести напряму не дає, тільки переказ на свою дебетку.
Так це можна ж трактувати як порушення умов єПідтримки. В усіх банках має бути безкоштовний переказ за межі і в тарифах СИБа по єПідтримці це прописано.
Чи є їхнє офіційне пояснення? Знімати готівкою по 100т/день хоч дають?
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 18:49

  Visky написав:
  novichok написав:УкрСіб з епідримки вивести напряму не дає, тільки переказ на свою дебетку.
Так це можна ж трактувати як порушення умов єПідтримки. В усіх банках має бути безкоштовний переказ за межі і в тарифах СИБа по єПідтримці це прописано.
Чи є їхнє офіційне пояснення? Знімати готівкою по 100т/день хоч дають?

Не розбирався в тонкощах. Грошей було небагато, а вивести срочняк потрібно було.
novichok
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