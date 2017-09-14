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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1426714268142691427014271>
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 16:41

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Речь о физической возможности прокормить растущее число иждивенцев при уменьшении числа работающих. Без существенного роста производительности труда.

Зараз є проблема збільшити виробництво товарів-послуг?
Ні.
Є проблема продати ці, якщо будуть додатково вироблені, товари-послуги.
Тобто є запас забезпечити більшу кількість іждівеців (непрацюючих).

Величина даного запасу - ?
Вважаю суттєва.

Причина не збільшення виробництва лише в неможливості продати виготовлене. Продати з прибутком.

Тобто фізична можливість "прокормити" є.
Вы слишком увлеклись спорами с будивельником.
Не надо мне доказывать необходимость сбыта и расширения рынков.
Простенький пример/ вопрос.
В 1950 население мира было 2,5 млрд. В 2024 8+ млрд. Смогли бы прокормить (без всяких кавычек) такое население технологиями 1950 года? Без "зелёной революции"?
Була "фізична можливість" технологиями 1950 года?
А теперь второй вопрос.
Будет "фізична можливість" "прокормить" пенсов при значительном снижении доли работающих при сегодняшних технологиях? А процесс постарения населения в развитых странах идёт достаточно быстро.
По данным ООН, в 1994—2014 годах количество людей старше 60 лет удвоилось, и уже в 2014 году количество пожилых людей в мире превысило число детей в возрасте до пяти лет
https://surl.lt/czezme
В 1950 г. половина населения мира была младше 23 лет, к 2020 г. медианный возраст возрос до 31 года, еще через два десятилетия он достигнет 36 лет. Во второй половине нынешнего века 50% людей в мире будут старше 40 лет, а к концу столетия в каждой пятой стране медианный возраст жителей превысит 50 лет. В Японии он уже сейчас почти достиг этого уровня: медианный возраст там составляет 48,4 года – это самый высокий показатель в мире.
......Во всем мире доля населения 65 и старше лет растет быстрее, чем все остальные возрастные группы. В 1950 г. только 5% населения мира были старше 65, в 2020 г. – 9%, в 2050 г. доля этой возрастной группы возрастет до 16%. В 2018 г. впервые в истории численность людей в возрасте 65 и старше превысила численность детей до 5 лет. Каждый 14-й человек в мире в 2050 г. будет старше 80 лет (для сравнения: в 2020 г. – примерно каждый 35-й).
.......Когда в конце XIX века немецкий канцлер Отто фон Бисмарк ввел первые пенсионные программы для рабочих с выплатами по достижении 70 лет, средняя продолжительность жизни в Германии составляла 45 лет.
https://econs.online/articles/details/mir-vzrosleet-starost-otstupaet/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 16:49

  sashaqbl написав:Пан капітан хіба не сам пішов на потужний контрнаступ?

) хороше питання. Якби я хотів воювати я б воював ще в ато.
Чи по крайній мірі пішов одразу на початку повномаштабки.
Щодо контрнаступу то да. Я сподівався, що погано розумію війну, що є професіонали :lol:
як оказалось случайна людина з вулиці справляється на рівні кадрового майора .
Як так?(c)
Тут можливих пояснень 2. лібо я природній воєнний геній, або вони довбодятли.
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 16:49

  _hunter написав:.........
>>> Как решить проблему демографии ...
Я ж вам уже два раза писал ;)
Не видел. Как?
Я до сих пор думал, что "моя" страна у нас общая - Украина.
Это не так?
Уточните, какая страна для вас "моя".

Остальное понятно. Вам, как обычно, нечем заняться и просто хочется поговорить.
Идите учить немецкий. Это полезнее. Вам в вашей стране ещё работать придётся. Надеюсь, вам ещё не 67 лет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 16:53

  Faceless написав:..........
Проблема що отією типу допомогою по суті тільки погіршують ситуацію з перенаселенням і підтримують потік проблемної еміграції.

Предлагаете не кормить?
Хай дохнуть?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 16:53

Не вже сучасні технології, всякі програми ШІ нездатні на так

  Faceless написав:Це так мило, коли ті, хто прогуляв уроки фізики, починає розказувати про технологічні вундервафлі
Це так мило, коли пропустили СПЕЦІАЛЬНО пункт про НОВІТНІ технології, а зацепились лише за "застарілі" технології.
Ок.
А якщо так:
Наприклад беремо Київ. По периметру(за 3-5км від межі Києва) розташовуємо радари, кожен з яких охоплює певний радіус/квадрат...
А пускові міні-ракет, розташовуємо за 3-5км від тих радарів, що би що? Правильно, щоб САМОНАВІДНА міні-ракета встигла долетіти отих 3-5км від початку сигналу, який вхопив певний радар.

Ящо погано пояснив, то ще так напишу:
1. Радар М138 "побачив" ціль у своєму квадраті і миттєво передав "пусковий сигнал" на найближчу пускову міні-ракетну установку Ж551...
2. Установка Ж551 за 1сек. випускає міні-ракету і вона прямує в сектор/квадрат радара М138...
3. Міні-ракета долітаючи до цього сектору/квадрату "бачить" ціль і самонаводиться на неї.
Все😁
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 16:56

  unicdima написав:А чому Бандерлог та Успіх не хочуть відкрити свій статус? :D
А чому Унікдіма не відкриє свій статус? Не покаже свої документи/фото? :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 16:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ящо погано пояснив, то ще так напишу:
1. Радар М138 "побачив" ціль у своєму квадраті і миттєво передав "пусковий сигнал" на найближчу пускову міні-ракетну установку Ж551...
2. Установка Ж551 за 1сек. випускає міні-ракету і вона прямує в сектор/квадрат радара М138...
3. Міні-ракета долітаючи до цього сектору/квадрату "бачить" ціль і самонаводиться на неї.

В мене є краща ідея.
По фронту в 10 км ставим дивізіон "Гвоздик" з повним БК, вони ви***ть підарів в окопах. Потім екіпажі зачищають бліндажі. Після чого в прорив пускаєм танки і вони валять на Москву як пригожин свого часу.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 17:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:К сожалению, не нашёл ТТХ Вампира.

Скільки коштує високоточний APKWS і на скільки адекватний цінник у порівнянні з іншим озброєнням
...
Зокрема було погоджено продаж до Великої Британії 768 ракет APKWS за 31,2 млн доларів. У вартість дозволу на закупівлю ціна вказана разом із додатковим обладнанням, запасними частинами, транспортними послугами тощо. Й таким чином ціна одного APKWS складає 40 625 доларів на експорт. При цьому контракт передбачає продаж виробу у цілому вигляді, а не лише одного блоку наведення, який станом на 2018 рік для армії США коштував 22 тисячі доларів.
...
Й актуальну вартість APKWS у 40,6 тисячі доларів можливо доволі легко порівняти із вартістю деяких інших видів високоточного озброєння. Зокрема ціна протитанкової ракети TOW складає від 55 тисяч доларів, для Javelin - від 80 тисяч доларів. Ці засоби мають меншу дальність для ураження наземних цілей, хоча звісно й більшу бойову частину, але не працюють у режимі NLOS.

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 11465.html
Статья, правда, старая -
02 травня 2023

Тактико-технічні характеристики
Довжина: 1,87 м
Діаметр: 70 мм
Розмах крила: 24,3 см
Вага: 15 кг
Швидкість: 1000 м/с (3600 км/год; 2,9 Маха)
Дальність: 1100-5000 м при пуску з вертольота; 2–11 км під час пуску з літака
Наведення: напівактивне лазерне.
Кругове можливе відхилення: <0,5 метра
Двигун: існуючі двигуни Hydra 70
Боєголовка: існуюча боєголовка Hydra 70[10]

https://uk.wikipedia.org/wiki/APKWS
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 17:07

Дешевше таки лопатами Кулеби воювати!)))

  unicdima написав:Поцікався ціною на ПЗРК, основне там саме голова
Поцікавився.
Щось задокуя))

Нам були прикомандирували "стінгериста" зі стінгером, то казали, що той стінгер коштує 40Кдол!
А я от погуглив, то щось видає 120-150Кдол!
Може то ракета до нього 40Кдол?

Коротше, якісь занадто дорогі "іграшки"...
Я думав, що за 3роки вони подешевшали, як "застарілі"😁
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:..........
Проблема що отією типу допомогою по суті тільки погіршують ситуацію з перенаселенням і підтримують потік проблемної еміграції.

Предлагаете не кормить?
Хай дохнуть?
Я б пропонував тільки допомагати вирішувати проблеми самостійно. Умовно дати вудочку і навчити рибалити. Не допомагає- то не треба природі заважати робити процес саморегулювання
Faceless
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