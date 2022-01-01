Та ні, це акція "Подвійна вигода", для тих, хто став клієнтами в листопаді — грудні.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 23:24
Додано: Сер 17 гру, 2025 00:43
Попробовал - да, есть такое. Причём мало того, что не проходит, так ещё и пообещали, что, аналогично гривнекарте, блокируют +6%, чтобы потом при проведении по счёту уже списать по курсам МПС (почему-то именуемым "комерційним курсом Нашого Банку для карткових продуктів") на тот день.
Особо улыбнуло пояснение почему так: "так як Мастеркард єврова платіжна система". Дачники, которые слышали, что MC мультивалютная, проходят мимо. Лекция для колхозников.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:41
Шото повеселел банк, платежи не проводят висят в обработке, балансы по картам и суммы в истории платежей заменили за эмодзи )))
Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:43
Додано: П'ят 26 гру, 2025 17:00
Додано: П'ят 26 гру, 2025 17:17
Додано: Вів 13 січ, 2026 20:03
Это у меня проблемы или у всех с этим банком.
Купил давно доллары, просто хочу уже конвертнуть в гривну, забирать через кассу еще те проблемы, что старые доллары так еще и комиссия.
Пытаюсь поменять в приложении и сервис недоступен, су*а, эти недобанки меня убивают. На горячке говорят, что такая проблема есть, но не доверяю я им, это могут просто для общей отмазки рассказывать.
В одно время наоткрывал карт в разных банках, теперь прощаюсь с лишними банками, обуза.
Додано: Вів 13 січ, 2026 20:56
Додано: Вів 13 січ, 2026 22:10
От давно їх вже можна було б перемити для зняття без комісії. Чи банка мала розгадати Ваші плани і сама зайнятися обходом власних тарифів? Картки мало відкрити, потрібно ще й ознайомити з умовами їхнього обслуговування.
Додано: Сер 28 січ, 2026 13:54
Вивів сьогодні на кредитку кешбек, який набагато перевищує розмір платежу пільгового періоду, а інформація по заборгованості не змінилась, так само пише "внесіть стільки-то до 18.00 31.01.2026, щоб залишитись в пільговому періоді". Треба почекати до завтра, чи виведення на картку кешбеку не рахується як платіж?
