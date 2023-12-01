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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Грант

Грант
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

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Грант 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 12:31

Re: Грант

  flysoulfly написав:камней нет


Київ. та основна проблема для мене - це 2 рази їздити, спочатку замовляти потім забирати
дівчата там таке враження стерті об роботу по самі вуха або трохи невпевнені. нервозно якось.
daap
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:54

  daap написав:дівчата там таке враження стерті об роботу по самі вуха або трохи невпевнені. нервозно якось.


представляю как НБУ и нашего брата проклинают, так-то, поди, непыльная работка была :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:56

Re: Грант

Відділення цього банку Грант це як головний офіс Укрпошти )
2XL
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