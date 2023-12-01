Київ. та основна проблема для мене - це 2 рази їздити, спочатку замовляти потім забирати
дівчата там таке враження стерті об роботу по самі вуха або трохи невпевнені. нервозно якось.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лис, 2023 12:31
Re: Грант
Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:54
Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:56
Re: Грант
Відділення цього банку Грант це як головний офіс Укрпошти )
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