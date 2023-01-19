Сегодня по договору день окончания и возврата депозита. Проценты за последний месяц с утра поступили на карту, а тело депозита - нет. По договору тоже должно попасть на тот же счет, что и проценты. Это депозит Шанс, максимальные 11 пролонгаций уже прошло, так что должны сегодня отдать. Что-то уже не так, или Европром отдает тело депозита не утром? К которому часу ждать возврата? У кого недавно депозиты заканчивались, в котором часу вам тело дерозита вернули? В моем отделении не снимают трубку. Зачем только банки телефоны себе ставят, чтоб потом не отвечать?
Європромбанк — сучасна універсальна фінансова установа, що поєднує професіоналізм інвестиційної та банківської діяльності, з ефективним управлінням капіталами підприємств і приватних осіб та їх якісне банківське обслуговування. Банк був заснований у 2008 році.
candidat написав:Сегодня по договору день окончания и возврата депозита. Проценты за последний месяц с утра поступили на карту, а тело депозита - нет. По договору тоже должно попасть на тот же счет, что и проценты. Это депозит Шанс, максимальные 11 пролонгаций уже прошло, так что должны сегодня отдать. Что-то уже не так, или Европром отдает тело депозита не утром? К которому часу ждать возврата? У кого недавно депозиты заканчивались, в котором часу вам тело дерозита вернули? В моем отделении не снимают трубку. Зачем только банки телефоны себе ставят, чтоб потом не отвечать?
wolt450 написав:Мені сказали, що тіло на поточний по закінченню
Сьогодні випадково була поруч з відділенням, сказали, що у мене, як не дивно, тіло впаде на карту. У знайомого - % на карту, тіло на поточний. Видно, все рандомно, як при відкритті постарались. Може запитували і міняли при оформленні карти, не пам'ятаю. Цікаво, як швидко можна буде витягнути фонд з карти.
wolt450 написав:Мені сказали, що тіло на поточний по закінченню
Сьогодні випадково була поруч з відділенням, сказали, що у мене, як не дивно, тіло впаде на карту. У знайомого - % на карту, тіло на поточний. Видно, все рандомно, як при відкритті постарались. Може запитували і міняли при оформленні карти, не пам'ятаю. Цікаво, як швидко можна буде витягнути фонд з карти.
В конце года забирал «фонд» в грн. по окончанию, отдали быстро, без проблем и без уговоров…
wolt450 написав:Мені сказали, що тіло на поточний по закінченню
Сьогодні випадково була поруч з відділенням, сказали, що у мене, як не дивно, тіло впаде на карту. У знайомого - % на карту, тіло на поточний. Видно, все рандомно, як при відкритті постарались. Може запитували і міняли при оформленні карти, не пам'ятаю. Цікаво, як швидко можна буде витягнути фонд з карти.
В конце года забирал «фонд» в грн. по окончанию, отдали быстро, без проблем и без уговоров…
с карты вывод тянучкой чужой бесплатно, если что, но за фондом можно и покататься