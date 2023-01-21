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банках (гарне і погане) / Європромбанк Європромбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<12 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Європромбанк 5 5 1 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 100% 1 Всього голосів : 1 Додано: П'ят 20 січ, 2023 00:47 la9 написав: cohan написав: la9 написав: Банк участник клуба поклонников социального доллара, а на ветке тишина. Стало быть, все норм отдают?



Скажите, какой набор нужно открыть с возможностью завести грн безналом? Банк участник клуба поклонников социального доллара, а на ветке тишина. Стало быть, все норм отдают?Скажите, какой набор нужно открыть с возможностью завести грн безналом?



так на месте спросите

карта 10 или 15 в мес за смс

остальное вроде как у всех с чемоданами так на месте спроситекарта 10 или 15 в мес за смсостальное вроде как у всех с чемоданами

А без 20 или 25 грн нельзя? А без 20 или 25 грн нельзя?



до войны было нельзя, уходило грн в минус, вроде бесплатно, или копийкы, перекрывалось месячной выплатой до войны было нельзя, уходило грн в минус, вроде бесплатно, или копийкы, перекрывалось месячной выплатой cohan

Повідомлень: 5021 З нами з: 27.09.19 Подякував: 103 раз. Подякували: 414 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 січ, 2023 13:04 la9 написав: Скажите, как банк отдает доллары?

Рассматриваю как вариант для социального доллара Скажите, как банк отдает доллары?Рассматриваю как вариант для социального доллара

Нормально. Меня удивило, что при оформлении нельзя снять пролонгацию. Только при окончании депо. Следовательно, нужно быть внимательным. Нормально. Меня удивило, что при оформлении нельзя снять пролонгацию. Только при окончании депо. Следовательно, нужно быть внимательным. nord Повідомлень: 145 З нами з: 25.07.22 Подякував: 6 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 січ, 2023 14:49 nord написав: la9 написав: Скажите, как банк отдает доллары?

Рассматриваю как вариант для социального доллара Скажите, как банк отдает доллары?Рассматриваю как вариант для социального доллара

Нормально. Меня удивило, что при оформлении нельзя снять пролонгацию. Только при окончании депо. Следовательно, нужно быть внимательным. Нормально. Меня удивило, что при оформлении нельзя снять пролонгацию. Только при окончании депо. Следовательно, нужно быть внимательным.

и как вы снимали пролонгацию при окончании депо ? и как вы снимали пролонгацию при окончании депо ? J Повідомлень: 5602 З нами з: 19.01.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 279 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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