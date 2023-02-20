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Європромбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 січ, 2023 00:47
la9 написав: cohan написав: la9 написав:
Банк участник клуба поклонников социального доллара, а на ветке тишина. Стало быть, все норм отдают?
Скажите, какой набор нужно открыть с возможностью завести грн безналом?
так на месте спросите
карта 10 или 15 в мес за смс
остальное вроде как у всех с чемоданами
А без 20 или 25 грн нельзя?
до войны было нельзя, уходило грн в минус, вроде бесплатно, или копийкы, перекрывалось месячной выплатой
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Додано: Суб 21 січ, 2023 13:04
la9 написав:
Скажите, как банк отдает доллары?
Рассматриваю как вариант для социального доллара
Нормально. Меня удивило, что при оформлении нельзя снять пролонгацию. Только при окончании депо. Следовательно, нужно быть внимательным.
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nord
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Додано: Суб 21 січ, 2023 14:49
nord написав: la9 написав:
Скажите, как банк отдает доллары?
Рассматриваю как вариант для социального доллара
Нормально. Меня удивило, что при оформлении нельзя снять пролонгацию. Только при окончании депо. Следовательно, нужно быть внимательным.
и как вы снимали пролонгацию при окончании депо ?
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J
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Додано: Суб 21 січ, 2023 20:00
J написав: nord написав: la9 написав:
Скажите, как банк отдает доллары?
Рассматриваю как вариант для социального доллара
Нормально. Меня удивило, что при оформлении нельзя снять пролонгацию. Только при окончании депо. Следовательно, нужно быть внимательным.
и как вы снимали пролонгацию при окончании депо ?
Cами звонят перед окончанием депо и спрашивают.
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nord
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Додано: Чет 09 лют, 2023 19:44
Поделитесь инфой как соц валюту отдают? Спасибо
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Alexkievukraine
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Додано: Пон 20 лют, 2023 15:21
Alexkievukraine написав:
Поделитесь инфой как соц валюту отдают? Спасибо
Отдают нормально. Ставку по конвертдепо урезали с 2.5 до 2.0.
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nord
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