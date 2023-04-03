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Європромбанк

Європромбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

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Європромбанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 00:47

  la9 написав:
  cohan написав:
  la9 написав:Банк участник клуба поклонников социального доллара, а на ветке тишина. Стало быть, все норм отдают?

Скажите, какой набор нужно открыть с возможностью завести грн безналом?


так на месте спросите
карта 10 или 15 в мес за смс
остальное вроде как у всех с чемоданами

А без 20 или 25 грн нельзя?


до войны было нельзя, уходило грн в минус, вроде бесплатно, или копийкы, перекрывалось месячной выплатой
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 13:04

  la9 написав:Скажите, как банк отдает доллары?
Рассматриваю как вариант для социального доллара

Нормально. Меня удивило, что при оформлении нельзя снять пролонгацию. Только при окончании депо. Следовательно, нужно быть внимательным.
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 14:49

  nord написав:
  la9 написав:Скажите, как банк отдает доллары?
Рассматриваю как вариант для социального доллара

Нормально. Меня удивило, что при оформлении нельзя снять пролонгацию. Только при окончании депо. Следовательно, нужно быть внимательным.

и как вы снимали пролонгацию при окончании депо ?
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:00

  J написав:
  nord написав:
  la9 написав:Скажите, как банк отдает доллары?
Рассматриваю как вариант для социального доллара

Нормально. Меня удивило, что при оформлении нельзя снять пролонгацию. Только при окончании депо. Следовательно, нужно быть внимательным.

и как вы снимали пролонгацию при окончании депо ?

Cами звонят перед окончанием депо и спрашивают.
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 19:44

Поделитесь инфой как соц валюту отдают? Спасибо
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 15:21

  Alexkievukraine написав:Поделитесь инфой как соц валюту отдают? Спасибо

Отдают нормально. Ставку по конвертдепо урезали с 2.5 до 2.0.
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 13:03

Re: Європромбанк

які умови по конвертаційному депо? який курс продажу брутто?
myko
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:03

  myko написав:які умови по конвертаційному депо? який курс продажу брутто?


рядок №17
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greenozon
 
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