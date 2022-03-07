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В росії склали перелік компаній, які треба...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 бер, 2022 15:57
Пропонуємо до обговорення:
У росії склали перелік компаній, які можуть націоналізувати – до нього потрапили Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M тощо.
Дивися повний текст В росії склали перелік компаній, які треба націоналізувати — там McDonald's і Microsoft
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R2
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 15:57
Компании ушли и забрали своё имущество.
Что они соираются национализировать?
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Sanyok77
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