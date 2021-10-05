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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 вер, 2024 15:38
quadro_tony_da написав:
пішов у відділення щоб збільшити кредитний ліміт, бо в О-Банку тільки 5к дали
у відділення без проблем відкрили карту на 50к
правда грейс всього 33 дні
краще 49999 , тому що будете щоквартально анкету редагувати
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Додано: Сер 18 вер, 2024 15:51
sens
ну округлив, відкрили на 49900
а потім я виявив шо смачний товар оплата частинами на який саме цей банк давав найбільшу кількість платежів (6)
виявляється ще і зверху треба платити страхування 2800 грн
замануха для лохів які бачать кредит 0,001% і не читають далі
так що буде карта лежати на полиці
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Додано: Сер 18 вер, 2024 17:30
quadro_tony_da написав:sens
ну округлив, відкрили на 49900
а потім я виявив шо смачний товар оплата частинами на який саме цей банк давав найбільшу кількість платежів (6)
виявляється ще і зверху треба платити страхування 2800 грн
замануха для лохів які бачать кредит 0,001% і не читають далі
так що буде карта лежати на полиці
Непогана картка - умови гірші)
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sens
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Додано: Сер 18 вер, 2024 17:53
sens
вона і ще чомусь дебетова
дебетова але з КЛ
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Додано: Пон 23 вер, 2024 13:24
цікаво що я тільки вийшов з відділення після відкриття картки, зразу почались СМС-ки від різних мікрозаймів і подібного скаму з пропозиціями кредитів
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Додано: Вів 24 вер, 2024 13:23
Ой+ написав: lara_08 написав: Ой+ написав:Amethyst
9:30 вчора. Впевнений, що ідея буксує. А от мені скоро гасити кредитку о.карту і от думаю в який спосіб і коли
В ідеї за зарахування на IBAN платежів з інших банків беруть комісію по деяким тарифним пакетам. Можливо ваш платіж в повному обсязі пішов на комісію.
Так поки що і не вияснив. Тиждень згоді сенс каже, що відправив, ідея, що нічого не було. Може попробую персмена в сенсі озадачити, бо там досить марудна процедура вияснень. Я свою потребу вирішив дещо через додаткову ланку, але хотів би знати хто ху.
Майже через 3 міс ідея микнула з дебетівки 4 грн із формулюванням комісія за поповнення з інших банків, виясняю чому. Ось якраз 1 грн СЕПу зразу пішла в комісію, а 4 списали попізже, як там затримались на пару день кошти. Усна відповідь зарахування на рахунок якийсь %, але мінімум 5 грн, по № карти безкоштовно
Причому як зразу намагався довідатись де мій сепчик, то всі там казали, а не було ніякого сепчику...
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Додано: Вів 24 вер, 2024 19:44
Ой+
Добре хоч у овер тих 4 грн не загнали
Хитрий клієнт кілька днів не доплачував комісію
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