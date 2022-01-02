Ідея Банк

Ідея Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.6 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
27%
4
2- Погане. Некомпетентне.
20%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
7%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 13:26

Тігіп закупив Ідею.


Скільки ж можна під себе гребти...
won
 
Повідомлень: 303
З нами з: 15.05.24
Подякував: 358 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 10:40

  won написав:Тігіп закупив Ідею.

думаєте Ідея піде шляхом новопредставленого Спортбанку і напівживого Ізі?
KVV
 
Повідомлень: 1483
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 21:59

  KVV написав:думаєте Ідея піде шляхом новопредставленого Спортбанку і напівживого Ізі?

Обидва йому не належали/не належать. Логічно порівнювати з ВіЕс Банком чи Діамантбанком, але є і приклад Універсалу. Казали, що Тігіпко аж пищить, як хоче нормально в ритейл вийти і тому так бився за Ідею. Тому є шанс, що тепер буде просто удвічі більше дзвінків з франківських номерів.
klug
 
Повідомлень: 9171
З нами з: 18.08.14
Подякував: 391 раз.
Подякували: 1298 раз.
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 11:13

Чи нова WEB-версія інтернет-банкінгу О.Bank нарешті має опцію поповнення своєї ідейної картки з карток інших банків ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 6066
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1945 раз.
Подякували: 330 раз.
 
1
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 10:55

Re: Ідея Банк

Viber
Кредит від Ідея Банку – це підтримка ваших планів та можливість діяти без обмежень.
Ваші переваги:
🔹 Сума до 500 000 грн
🔹 Попереднє рішення вже за 1 хвилину
🔹 Зручний графік платежів
🔹 Термін від 12 до 60 місяців
🔹 Просте погашення без зайвих турбот
🔹 Реальна річна ставка: до 123,07%
:shock:
Ой+
Повідомлень: 7358
З нами з: 19.04.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
2
5
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 22:43

Депозит Разом до перемоги
Пользуется кто?
Якобы можно разорвать без потери %
emeta
Повідомлень: 2954
З нами з: 19.03.09
Подякував: 180 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 15:55

  emeta написав:Депозит Разом до перемоги
Пользуется кто?
Якобы можно разорвать без потери %

Умови зняття (часткового зняття) вкладу (депозиту) протягом строку дії договору
банківського вкладу (депозиту): Не передбачено!
nord
 
Повідомлень: 651
З нами з: 25.07.22
Подякував: 21 раз.
Подякували: 36 раз.
 
1
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 20:52

протягом строку дії договору не передбачено
А вот если разорвать договор..
emeta
Повідомлень: 2954
З нами з: 19.03.09
Подякував: 180 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 08:04

Re: Ідея Банк

Ідея Банк дарує новим клієнтам бонус за участь в акції «Лови момент»
https://news.finance.ua/ua/na-rahunok-5 ... ovy-moment
3 5 травня до 30 червня 2026 року
Assistant_Portal
Повідомлень: 2342
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
